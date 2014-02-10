همایش "قرآن، ولایت و حماسه " در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی یکشنبه شب در این همایش قرآن را رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: انقلاب اسلامی ایران بر گرفته از انقلاب و قرآن است.

سردار خلیل واعظی با بیان اینکه حافظان و قاریان نقش مهمی در پیروزی انقلاب ایفا کرده اند، عنوان کرد: انقلاب با بهره گیری از مدیریت دینی و قرآنی نقش بسزایی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد.

وی با اشاره به موفقیت های کارکنان انتظامی استان در همایش ها و جشنواره های قرآنی اظهارامیدوراری کرد: سال آینده با برنامه ریزی های دقیق تر و انسجام بیش تر شاهد شکوفایی بیشتر در بین کارکنان این سازمان در زمینه قران باشیم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی نیز هدف از برگزاری این همایش را تجلیل از خانواده و کارکنان نیروهای انتظامی عنوان کرد و افزود: پیشرفت در حوزههای قرآنی، یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام رضا عرفانی با بیان اینکه قرآن محور تنظیم و تصویب قانون اساسی پس از انقلاب بوده است، ادامه داد: در دوران رژیم ستمشاهی قرآن فقط برای عزاداری ها و مجالس ترحیم استفاده می شد.

وی از راه اندازی دارالقران استاندارد در ستاد فرماندهی استان، مرکز آموزش، مرزبانی و شهرستان ها اظهارکرد: طرح نورمبین امسال برای کارکنان انتظامی استان اجرا می شود.

وی برگزاری جلسات انس با قرآن، آموزش قرآن ویژه کارکنان و همسران را دیگر برنامه های قرآنی نیروی انتظامی استان برشمرد و بیان کرد: تربیت 635 نفر از حافظ قرآنی از کارکنان انتظامی، مرزبانی، آموزش و یگان ویژه در سال جاری انجام شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از راهیابی 16 نفر به مسابقات منطقه ای قرآن در رشته های مختلف در سال جاری خبر داد.