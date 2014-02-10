خسارت 90 میلیارد تومانی برف در نوشهر/ ضرورت استقرار ستاد مدیریت بحران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی اویلی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران نوشهری با بیان آنکه خسارت ناشی از بارش برف در این شهرستان باعث تخریب باغات، واحدهای مسکونی، تاسیسات آب و برق و راه گردید خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از 90 میلیارد تومان خسارت برف در نوشهر بر جا مانده است.

فرماندار نوشهر افزود: در بخش روستایی 576 واحد مسکونی و در بخش شهری نیز 79 واحد مسکونی دچار خسارت شد که در مجموع 41 میلیارد ریال برآورد این خسارات اعلام شده است.

وی بیشترین خسارت ناشی از برف اخیر را در بخش کشاورزی و تولید گل و گیاه و باغات زراعی دانست و تشریح کرد: باغات زراعی و واحدهای دامی و تاسیسات بخش کشاورزی در مجموع با بیشترین درصد خسارت بالغ بر 680 میلیارد ریال خسارت دیده شده است.

وی اضافه کرد: تاسیسات آب روستایی و شهری در مجموع با 15 میلیارد ریال و اماکن فرهنگی و ورزشی با 25 میلیارد ریال و فضای سبز و تاسیسات شهرداری با 51 میلیارد ریال بخش دیگر از آسیب های ناشی از بارش برف در نوشهر بوده است.

قمی اویلی با بیان آنکه بیمارستان و شبکه بهداشت نیز دچار خسارت 1 میلیارد ریالی شد خاطرنشان کرد: 9 مدرسه شهرستان نوشهر با خسارت 7 میلیارد ریالی دچار تخریب شدید گردید.

فرماندار نوشهر در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قبل و حین بحران عنوان داشت: آماده باش دستگاه های اجرایی و خدمات رسان و تعطیلی بموقع مدارس قبل از وقوع شدید بحران و همچنین اقدامات همسو و مدیریت همه دستگاه های عضو ستاد در مقابله با بحران باعث شد تا به نسبت به شهرهای دیگر، شهرستان نوشهر زودتر از شرایط بحرانی خارج شود و به حالت عادی برگردد.

وی در پایان خواستار استقرار ستاد مدیریت بحران در غرب مازندران شد تا بتواند در شرایط بحرانی بطور یکپارچه در منطقه غرب استان، بحران را مدیریت کند.