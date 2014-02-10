احداث ساختمان هيئت فوتبال خراسان شمالي آغاز شد

حسين جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اينكه يكي از مشكلات هيئت فوتبال خراسان شمالي نداشتن محل اسكان و پيگيري امور مربوط به هيئت فوتبال استان است، افزود: به همين منظور با پيگيري هاي انجام شده طرح احداث ساختمان هيئت فوتبال خراسان شمالي در زميني به مساحت 300 متر و زيربناي 150 مترمربع در دو طبقه در دستور کار قرار گرفت و عملیات احداث مرحله دوم این ساختمان نیز همزمان با دهه فجر امسال آغاز شد.

به گفته وی مرحله نخست احداث ساختمان هیئت فوتبال خراسان شمالی از چند ماه پیش آغاز شده بود و اکنون نیز حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

جعفرزاده اضافه کرد: ساختمان هيئت فوتبال خراسان شمالي با زيربناي 150 متر در استاديوم تختي شهرستان بجنورد با بخشهاي اداري و سالن كنفرانس احداث مي شود.

این مسئول اظهار داشت: با احداث ساختمان هيئت فوتبال خراسان شمالي، اين هيئت نخستين هيئت ورزشي استان است كه داراي ساختمان مستقلي مي شود.

وي اعتبار احداث ساختمان هيئت فوتبال استان را 700 ميليون ريال عنوان و اضافه کرد: پيش بيني مي شود تا تكميل اين طرح علاوه بر اعتبار مذکور يك ميليارد ديگر هم نياز باشد و امید می رود این اعتبار با همكاري دستگاه هاي اجرايي استان فراهم شود.

رئيس هيئت فوتبال خراسان شمالي گفت: در صورت تامين اعتبارات لازم طبقه سوم ساختمان هيئت فوتبال استان نیز به منظور استفاده خوابگاهی احداث می شود.