به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه بدین شرح است:



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

وَ نُرٖيدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثين( سوره قصص/ آيه 5)

22 بهمن سالروز تجلی عزت و غرور ملت ایران است.

22 بهمن سالروز احیای ارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) است.

22 بهمن سالروز رهائی ملت مسلمان و قهرمان ایران از چنگال ظالمان و نظام سلطه و روز طنین اندازی «جاء الحق و زهق الباطل» است.

22 بهمن سالروز به بار نشستن شجره طیبه ای است که «اصلها ثابت و فرعها فی السماء» است.

22 بهمن سالروز بزرگترین معجزه الهی در روزگار ماست.



کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ، ضمن تجدید میثاق با آرمان های والای معمار کبیر انقلاب ،حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و بیعت مجدد با رهبر عالیقدر امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) اعلام می دارد:



1- پيشرفت و پیروزی های ملت ایران در طول عمر 35 ساله نظام اسلامی مرحون«خودباوري» و عمل به شعار « ما مي توانيم»توسط جوانان غيور كشور مي باشد كه موجب «اقتدار دروني »نظام گشته است،لذا تنها راه پیشرفت بیش از پیش ملت و دفع تحریم هاي ظالمانه ،‌ نگاه به ظرفیت های بی شمار دروني است که با نگاه ژرف و عمیق و برنامه ریزی های صحیح و مقتدرانه مسئولين نظام، موجبات عزّت ملي و رسوائی و انفعال آمریکا و متحدان غربیش را فراهم مي نمايد.



2-اصول و اهداف انقلاب و امام ، همان اصول لایتغیر 35 سال گذشته يعني: حفظ استقلال و آزادی با تکیه صریح و شفاف مبتنی بر مباني انقلاب و سیره حضرت امام خمینی (ره) است كه باید شفاف و متقن در قول و عمل مسئولان و مردم مشاهده کرد.



3-شکوه، بالندگی و اقتدار نظام اسلامی بر پایه ایمان به خدا و وحدت و یکپارچگي مردم ،حول محور« ولایت مطلقه فقیه» است ،که حمايت مردم و پيوستگي آنان با نظام اسلامي، راز ماندگاری انقلاب است كه امید مي رود تا اهتزار پرچم پر افتخار اسلام در سراسر گیتی و ظهور مصلح كل مهدي موعود ( عج الله تعالي فرجه الشريف ) استمرار داشته باشد .



جامعه قرآنی کشور همگام با ملت بصیر و شجاع ایران ، ضمن پاسداشت یاد و خاطره بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رشادت های شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و اعلام پایبندی کامل به فرامین رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و اعلام آمادگی برای حضور پر شور در جشن با شکوه و راهپیمائی ملی و عظیم 22 بهمن بار دیگر عظمت و اقتدار خود را به جهانیان نشان داده و همچون گذشته پاسخي كوبنده به ياوه گويي هاي آمريكا و همپيمانانش خواهد داد. ان شاء الله.