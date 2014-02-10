به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه بدین شرح است:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
وَ نُرٖيدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثين( سوره قصص/ آيه 5)
22 بهمن سالروز تجلی عزت و غرور ملت ایران است.
22 بهمن سالروز احیای ارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) است.
22 بهمن سالروز رهائی ملت مسلمان و قهرمان ایران از چنگال ظالمان و نظام سلطه و روز طنین اندازی «جاء الحق و زهق الباطل» است.
22 بهمن سالروز به بار نشستن شجره طیبه ای است که «اصلها ثابت و فرعها فی السماء» است.
22 بهمن سالروز بزرگترین معجزه الهی در روزگار ماست.
کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ، ضمن تجدید میثاق با آرمان های والای معمار کبیر انقلاب ،حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و بیعت مجدد با رهبر عالیقدر امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) اعلام می دارد:
1- پيشرفت و پیروزی های ملت ایران در طول عمر 35 ساله نظام اسلامی مرحون«خودباوري» و عمل به شعار « ما مي توانيم»توسط جوانان غيور كشور مي باشد كه موجب «اقتدار دروني »نظام گشته است،لذا تنها راه پیشرفت بیش از پیش ملت و دفع تحریم هاي ظالمانه ، نگاه به ظرفیت های بی شمار دروني است که با نگاه ژرف و عمیق و برنامه ریزی های صحیح و مقتدرانه مسئولين نظام، موجبات عزّت ملي و رسوائی و انفعال آمریکا و متحدان غربیش را فراهم مي نمايد.
2-اصول و اهداف انقلاب و امام ، همان اصول لایتغیر 35 سال گذشته يعني: حفظ استقلال و آزادی با تکیه صریح و شفاف مبتنی بر مباني انقلاب و سیره حضرت امام خمینی (ره) است كه باید شفاف و متقن در قول و عمل مسئولان و مردم مشاهده کرد.
3-شکوه، بالندگی و اقتدار نظام اسلامی بر پایه ایمان به خدا و وحدت و یکپارچگي مردم ،حول محور« ولایت مطلقه فقیه» است ،که حمايت مردم و پيوستگي آنان با نظام اسلامي، راز ماندگاری انقلاب است كه امید مي رود تا اهتزار پرچم پر افتخار اسلام در سراسر گیتی و ظهور مصلح كل مهدي موعود ( عج الله تعالي فرجه الشريف ) استمرار داشته باشد .
جامعه قرآنی کشور همگام با ملت بصیر و شجاع ایران ، ضمن پاسداشت یاد و خاطره بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رشادت های شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و اعلام پایبندی کامل به فرامین رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و اعلام آمادگی برای حضور پر شور در جشن با شکوه و راهپیمائی ملی و عظیم 22 بهمن بار دیگر عظمت و اقتدار خود را به جهانیان نشان داده و همچون گذشته پاسخي كوبنده به ياوه گويي هاي آمريكا و همپيمانانش خواهد داد. ان شاء الله.
بيانيه كميته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب؛
22 بهمن سالروز احیای ارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) است
كميته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب در بیانیه ای به مناسبت فرار رسیدن 22 بهمن تاکید کرد که جامعه قرآنی کشور همچون گذشته پاسخي كوبنده به ياوه گويي هاي آمريكا و همپيمانانش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه بدین شرح است:
نظر شما