طرح های عمرانی و سرمایه گذاری شهرستان باشت به بهره برداری رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم عصر یکشنبه با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

کارخانه تولید و فرآوری بذر جو و گندم باشت، کارخانه ذرت خشک کن اتوماتیک، واحد مسکونی مددجویان و آبیاری11 هکتار زمین کشاورزی از جمله طرح هایی بود که به بهره برداری رسیدند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در این آیین در خصوص طرح کارخانه تولید و فرآوری بذر جو و گندم باشت گفت: این کارخانه ظرفیت تولید سالانه دو هزار تن جو و گندم بذری را دارد.

جعفر گوهرگانی افزود: کارخانه تولید و فرآوری بذر جو و گندم باشت در زمینی به مساحت شش هزار مترمربع و با اعتباری افزون بر 12 میلیارد ریال ساخته شده است.

وی عنوان کرد: بذرهای کیفی تولید شده در کارخانه تولید و فرآوری بذر جو و گندم باشت علاوه بر مصرف از سوی کشاورزان این شهرستان در شهرهای همجوار و دارای اقلیم مشابه نیز توزیع می شود.

گوهرگانی در خصوص طرح آبیاری تحت فشار زمین های کشاورزی باشت نیز گفت: این طرح در 11هکتار از زمینهای کشاورزی به بهره برداری رسید.

وی افزود: این طرح به نمایندگی از 75 هکتار زمین کشاورزی مجهز به آبیاری تحت فشار شهرستان باشت افتتاح شده است.

این مسئول عنوان کرد: بالغ بر بر سه میلیارد و 187 میلیون ریال برای این طرح هزینه شده و 23 خانوار از آن بهره مند شدند.

وی همچنین از احداث یک کارخانه ذرت خشک کن اتوماتیک با ظرفیت پنج هزار تن در باشت خبر داد.

22 واحد مسکومی مددجویی در باشت به بهره برداری رسید

همچنین22 واحد مسکونی مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) باشت طی مراسمی افتتاح و به مددجویان واگذار شد.

مدیرکل کمیته امداد استان اعتبار هزینه شده برای ساخت هر واحد مسکونی را بالغ بر بر 13 میلیون و 500 هزار ریال عنوان کرد.

محمد رضا متقی گفت: با افتتاح این تعداد طرح حدود 60 نفر از افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان باشت صاحب خانه شدند.

همچنین استاندار کهگیلویه و بویراحمد از جاده ارتباطی "شلان دان" به "خان احمد" به طول پنج کیلومتر در این شهرستان بازدید کرد.

موسی خادمی در حاشیه بازدید از این محور افزود: این محور یکی از مناطق گردشگرپذیر این شهرستان است که بهره برداری هرچه سریعتر از آن ضروری است.

وی پیشرفت فیزیکی این جاده را 20 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: 17 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این جاده ارتباطی اختصاص یافته است.