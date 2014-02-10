افتتاح 19 طرح کشاورزی، رفاهی در شهرستان مریوان/پنج طرح عمراني در سنندج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه و در ادامه برگزاري برنامه هاي ايام دهه مبارك طرح پرورش ماهی قزل آلای 20 تنی روستای سعد آباد در زمینی به مساحت 1000 متر مربع با صرف هزینه بالغ بر سه میلیارد ریال افتتاح شد.

همچنین دو واحد مرغداری 40 هزار قطعه ای، ارتقای ظرفیت دو واحد مرغداری و بهینه سازی مصرف سوخت در سه واحد مرغداری، استخر ذخیره آب کشاورزی در مجموع با 23 میلیارد و 800 میلیون ریال و تحویل 13 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد و تعمیر و مقاوم سازی 346 واحد مسکن روستایی مدجویان کمیته امداد با شش میلیارد و 550 میلیون ریال از جمله طرح های بودند که شهرستان مریوان به بهره برداری رسیدند .

گفتنی است در این روز چهار طرح آموزشی، خدماتی و رفاهی با اعتبار بالغ بر شش میلیارد و 300 میلیون ریال در شهرستان مریوان به بهره برداری رسید.

هچنین 448 مورد کمک هزینه و جهیزیه ازدواج به زوجین تحت پوشش کمیته امداد به ارزش چهار مییلیارد و 480 میلیون ریال اهدا شد.

افتتاح ساختمان جدید مرکز آموزش علمی کاربردی بیجار

این ساختمان در زمینی به مساحت 2700 و زیربنای 1300 متر مربع با اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان در چهار طبقه از جمله سالن اجتماعات، کتابخانه، سایت کامپیوتر، کارگاه های برق و مکانیک در مدت 16 ماه احداث شده و هم اکنون 300 دانشجو در آن تحصیل می کنند .

مرکز آموزش علمی کاربردی بیجار در هشت رشته مکانیک، برق صنعتی، الکترونیک، شبکه آی تی، بیمه، فرهنگی، حسابداری و طراحی صفحات وب با هدف دسترسی آسان دانشجویان منطقه به دانشگاه، تبدیل ایده به ثروت و تربیت پنجه کارآمد فعالیت می کنند.

افتتاح پنج طرح با اعتبار بیش از 24 میلیارد ریال در سنندج

در گرامیداشت دهه فجر پنج پروژه تولیدی و اشتغالزایی با صرف 24 میلیارد و 580 میلیون ریال در سنندج به بهره برداری رسید.

دراین روز شرکت تولید مصنوعات چرمی با نام تجاری "خانه گرافیک پژواک" در شرکت صنعتی سنندج افتتاح شد.

این طرح با زیربنای 1600 متر مربع ودر چهار طبقه با سرمایه گذاری بیش از 15 میلیارد ریال احداث شده و با ظرفیت تولید 300 هزار قطعه انواع مصنوعات چرمی در سال زمینه اشتغال 90 نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم نموده است.

در ادامه شرکت "سنه مانی کردستان" تولید کننده انواع شیرینی جات به بهره برداری رسید و این طرح ظرفیت تولید سالانه 150 تن انواع شیرینی را داراست و با صرف هشت میلیارد ریال احداث شده که زمینه اشتغال 12 نفر را فراهم نموده است.

در همین روز شرکت تعاونی تولید انواع البسه پزشکی در سنندج افتتاح شد و این طرح با سرمایه گذاری یک میلیارد و 500 میلیون ریال و ایجاد زمینه اشتغال برای هشت نفر به بهره برداری رسید.

در ادامه شرکت تعاونی تولید انواع محصولات چرمی با سرمایه گذاری 400 میلیون ریال و ایجاد اشتغال برای پنج نفر و نیز شرکت تعاونی مهد کودک فروغ با صرف 180 میلیون ریال افتتاح شد.