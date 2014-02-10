فرستنده دیجیتال شهرستان دهلران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید استاندار ایلام صبح دوشنبه در حاشیه بهره برداری از این طرح اظهار داشت: در حال حاضر اکثر مناطق استان ایلام دارای فرستند دیجیتال هستند.

وی بیان داشت: طرح فرستنده دیجیتال در شهرستان دهلران هم اکنون به بهره برداری رسیده و برای این طرح بیش از 500 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

این مسئول اظهار داشت: این طرح به منظور خدمات صدا و سیما در شهرستان به بهره برداری رسیده و مردم شهرستان از خدمات از آن بهره مند می شود.

وی افزود: امروز علاوه بر این طرح، پروژه های دیگری نیز در شهرستان افتتاح می شود که نقش مهمی در اشتغال و توسعه شهرستان دارند.