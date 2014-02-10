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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۲۶

فرستنده دیجیتال شهرستان دهلران افتتاح شد

فرستنده دیجیتال شهرستان دهلران افتتاح شد

دهلران - خبرگزاری مهر: همزمان با دهه مبارک فجر، فرستنده دیجیتال شهرستان دهلران با حضور استاندار ایلام افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید استاندار ایلام صبح دوشنبه در حاشیه بهره برداری از این طرح اظهار داشت: در حال حاضر اکثر مناطق استان ایلام دارای فرستند دیجیتال هستند.

وی بیان داشت: طرح فرستنده دیجیتال در شهرستان دهلران هم اکنون به بهره برداری رسیده و برای این طرح بیش از 500 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

این مسئول اظهار داشت: این طرح به منظور خدمات صدا و سیما در شهرستان به بهره برداری رسیده و مردم شهرستان از خدمات از آن بهره مند می شود.

وی افزود: امروز علاوه بر این طرح، پروژه های دیگری نیز در شهرستان افتتاح می شود که نقش مهمی در اشتغال و توسعه شهرستان دارند.

کد مطلب 2233257

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