ولایت مداری راز موفقیت نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان یکشنبه شب در همایش مشترک قرآنی کارکنان و خانواده ها انتظامی استان اظهارکرد: انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل، ملت ایران را در هندسه تربیتی ولایت قرار داد و ولایتمداری در رفتار، عقیده و سلوک مردم، نمایان شد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، سراینده پیام توحید و دربردارنده آموزه‌های پیامبران الهی است، ادامه داد: نیروهای نظامی و انتظامی، تجلی محبت به خدا در سایه خدمت به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

وی با اشاره به اینکه امام با نگرش الهی، مدیریت معنوی جامعه را عهده دار شد؛ تصریح کرد: دستاوردهای نظام اسلامی، غیرقابل شمارش است اما تکثیر اندیشه توحیدی انقلاب و رشد جنبش های اسلامی در جهان اسلام، مهمترین نقطه قوت جمهوری اسلامی است.

وی گفت: امام خمینی (ره) با الهام از مکتب عاشورا، به ما خوب زیستن را آموخت که این اندیشه ناب اکنون در قالب بیداری اسلامی، خودش را نشان می دهد.

حجت الاسلام لطفیان حفظ حریم افراد خانواده، محبت و خوش اخلاقی و عفو را از شاخصه های خانواده قرآنی دانست و عنوان کرد: یکدیلی و همدردی، آرامش در خانواده، ایجاد ارتباط قدسی و نه صرفا عاطفی از دیگر معیارهای خانواده قرآنی است.

در پایان این مراسم از برگزیدگان قرآنی کارکنان نیروهای مسلح و خانواده هایشان تقدیر شد.