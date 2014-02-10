چهارمین شماره مجله سوره قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین شماره مجله سوره قزوین یکشنبه شب با حضور استاندار و جمعی از هنرمندان و مبارزان دوران انقلاب در سینما بهمن رونمایی شد.

مرتضی روزبه در این مراسم اظهارداشت: تولید و نشر شماره جدید مجله سوره که با رویکرد معرفی و شناساندن جایگاه زن در دوران انقلاب به چاپ رسیده است، گام مؤثری در راستای نقش اثر گذار زنان در این دوران است.

وی ضمن تقدیر از گردآورندگان این مجله به حضور پر رنگ و پر شور زنان و مادران در دوران قبل و پس از پیروزی انقلاب و همچنین دوران دیگر اشاره کرده ادامه داد: باید به خوبی این جایگاه شناسانده شود.

روزبه بیان کرد: بر ضرورت ادامه و تداوم تولید و نشر مجموعه هایی که در آن نقش زنان تبیین می شود تأیید کرد و گفت: نیاز است برای این کار، هسته فکری قوی و با تجربه ای در نظر گرفته شود تا تولید و نشر مجموعه های مکتوب و جایگاه زنان مبارز تبیین گردد و به خوبی برای نسلهای جوان معرفی شود.

وی با اشاره به اینکه 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، تولید چنین مجموعه هایی را ضروری دانسته و افزود: متأسفانه امروز نسل های جوان با وقایع انقلاب به خوبی آشنا نیستند که با تولید چنین مجموعه هایی و در اختیار گذاشتن آن برای نسل جوان می توان گام مؤثری در این راستا برداشت.

در ادامه این نشست تعدادی از مبارزین انقلاب به بیان مطالبی در حوزه رخدادهای انقلاب و خاطراتی در این حوزه پرداختند.

در نخستین شماره این مجله نقش مبارزان قزوینی در دوران قبل از انقلاب برای تحقق انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل بیان شده بود.

در این مجله با 10 نفر از بانوان قزوینی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بودند، گفت‌وگو شده است.