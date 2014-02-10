شب زنده داری سینمایی شیرازی ها/ جشنواره فیلم فجرشب پرجمعیتی را پشت سرگذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه در سانس ساعت 18 فیلم "چ" برخلاف پیش بینی ها نتوانست تمامی صندلی های سینماسعدی را پر کند، پس از اینکه نمایش فیلم "خانه پدری" به روی پرده این سینما رفت، برای سانس ساعت 22 هنوز بخشی از تماشاگران جهت ورود به سالن مقابل این سینما جمع شده بودند تا این فیلم را از دست ندهند.

گرچه در سانس دوم یکشنبه شب که "چ" به روی پرده رفت اما تماشاگران نقدهای مختلفی به این فیلم داشتند.

علی قربانی که خود را یک شاغل بخش خصوصی معرفی کرد، افزود: این فیلمساز تلاش نکرده در استفاده از جلوه های ویژه که بخشی از فیلم "چ" است را مانند نمونه های دیگری که در سینمای خودمان تجربه شده الگو قرار دهد.

با اینکه این شهروند شیرازی نسبت به فیلم اخیر حاتمی کیا انتقاد داشت، برخی نیز از این فیلم استقبال کردند و آن را بازگشتی دوباره به خاستگاه سینمایی حاتمی کیا عنوان داشتند.

مردن به وقت شهریور در همسایگی خانه ای کنار ابرها

در ادامه برنامه های سیزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز که یکشنبه شب پر ازدحامی را پشت سر گذاشت و رکوردی از تماشاگر را برای سینما سعدی که چنین تجربیاتی را در سال های اخیر کم به خود ندیده است به جا ماند، دوشنبه 21 بهمن نیز از ساعت هشت و 30 دقیقه بامداد با نمایش فیلم "مردن به وقت شهریور"(هاتف علیمردانی) رفت تا در کنار فیلم سینمایی "خانه ای کنار ابرها" که ساخته سید جلال دهقانی اشکذری است روز دیگری را برای اهالی جشنواره در شیراز رقم بزند.

در پیوند با برنامه های جنبی سیزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز نیز شامگاه دوشنبه پس از نمایش فیلم خارجی "اسمورف ها" به کارگردانی راجا گاستیل در ساعت 19 نشست نقد و بررسی فیلم نیز با حضور تینا پاکروان و سارا عظیمی، کارگردان و بازیگر فیلم "خانوم" در تالار حافظ برگزار می شود.

سیزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز که از 16 بهمن آغاز شده تا 25 بهمن ادامه دارد و طی روزهای آینده به مناسبت قرار گرفتن در 22 بهمن نمایش فیلم ها از ساعت 16 وسی دقیقه در سینما سعدی پی گرفته می شود.

در این روز "شهابی از جنس نور" به کارگردانی محمدرضا اسلاملو و "50 قدم آخر" تازه ترین اثر سینمایی کیومرث پوراحمد در شیراز نمایش داده می شود.