3 كتاب از شعراي يزد رونمايي شد/ تجليل از برگزيدگان جشنواره شعر و داستان سوره

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست حوزه هنري استان يزد، يكشنبه شب در مراسم رونمايي از انتشارات حوزه هنري استان يزد و مراسم تجليل از برگزيدگان نخستين جشنواره شعر و داستان سوره اظهار داشت: حوزه هنري از ابتداي تاسيس تاكنون در استان يزد 20 اثر از شعرا و نويسندگان يزدي منتشر كرده است كه شش مورد از اين كتاب ها در سال جاري منتشر شده است.

سيد ناصر امامي ميبدي بيان كرد: سه كتاب منتشر شده در سال جاري كه امشب از آنها رونمايي خواهد شد شامل "فصل اطلسي ها" سروده احمدرضا قديريان، "به تو فكر مي كنم" سروده مطهره باغستاني و "يك نفر دارد صدايت مي زند" سروده طوبي زارع است.

سه كتاب ديگر از سوي حوزه هنري يزد در دست چاپ است

وي عنوان كرد: سه كتاب ديگر نيز در حوزه انقلاب اسلامي زير چاپ است كه دو مورد از آنها شعر و يك مورد داستان است.

امامي ميبدي اظهار اميدواري كرد: حوزه هنري بتواند تا پايان سال جاري مراحل چاپ و انتشار اين كتاب ها را نيز انجام دهد در غير اينصورت در اولين فرصت يعني 20 فروردين همزمان با روز هنر انقلاب اسلامي از اين كتاب ها نيز رونمايي خواهد شد.

سرپرست حوزه هنري استان يزد، روند انتشار كتاب در حوزه هنري استان يزد را نسبت به تعداد كتابهايي كه از بدو تاسيس حوزه هنري در استان يزد منتشر شده،‌ مطلوب ارزيابي كرد و بيان داشت: اميدواريم روند چاپ كتاب توسط اين نهاد ادامه داشته باشد.

وي با بيان اينكه برخي كتاب ها سالهاست كه در نوبت چاپ به سر مي برد، بيان كرد: اميدواريم حوزه هنري بتواند به بهترين نحو از عهده چاپ اين كتب برآيد.

رويكرد حوزه هنري چاپ اشعار شاعران جوان يزدي است

امامي ميبدي با اشاره به نحوه گزينش و انتخاب كتاب هايي كه از سوي حوزه هنري منتشر مي شود، عنوان كرد: رويكرد حوزه هنري، چاپ اشعار شاعران جواني است كه آثار آنها براي اولين بار است كه منتشر مي شود يا نويسندگاني كه كتاب اول آنها نيز توسط حوزه هنري منتشر شده است.

وي خاطرنشان كرد: البته برخي نويسندگان كتاب اول خود را در حوزه منتشر نكرده اند اما آثار آنها به قدري قوي است كه قابليت در اولويت قرار گرفتن براي چاپ توسط حوزه هنري را داراست.

سرپرست حوزه هنري استان يزد، يكي ديگر از روش هاي گزينش براي چاپ در حوزه هنري يزد را ارسال اثر به تهران و تاييد مركز آفرينش هاي ادبي حوزه هنري اعلام كرد.

وي با اشاره به فعاليت واحد ادبيات پايداري در حوزه هنري استان يزد اظهار داشت: برخي كتب نظير كتاب "دا" توسط فردي روايت و توسط يك نويسنده نگارش و منتشر شده است كه نظير اين اقدام در حوزه هنري يزد نيز انجام مي شود.

واحد ادبيات پايداري حوزه خاطرات دفاع مقدس را ثبت مي كند

امامي ميبدي تصريح كرد: هم اكنون پنج مورد از اين دست از سوي حوزه هنري شناسايي و بر روي آن كار شده و اگر مشابه اين مورد در استان يزد وجود دارد، از طريق واحد ادبيات پايداري، امكان ثبت آن وجود دارد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برگزاري نخستين جشنواره شعر و داستان جوان سوره از سوي حوزه هنري استان يزد اظهار داشت: با انتشار فراخوان، 200 اثر از سراسر استان به دبيرخانه جشنواره رسيد كه با داوري سه اثر در حوزه شعر و پنج اثر در حوزه داستان برتر شناخته شد كه از آنها تجليل خواهد شد.

امامي ميبدي تاكيد كرد: چاپ اين آثار برگزيده از سوي حوزه هنري استان يزد در اولويت چاپ قرار مي گيرد.

تجليل از برگزيدگان نخستين جشنواره شعر و داستان جوان سوره

در اين مراسم ضمن رونمايي از سه كتاب از انتشارات حوزه هنري استان يزد، از برگزيدگان نخستين جشنواره شعر و داستان جوان سوره تجليل شد.

در زمينه داستان، فائزه زرافشان، مريم دره شيري و شقايق قناعتيان تجليل شدند و در زمينه شعر نيز از فرزانه سعادتمند، سيد داود دهقاني، محمدصادق خدايي، فريماه كاظميان و آرزو عباسي تجليل شد.