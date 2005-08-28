دبير جشنواره فيلم دفاع مقدس حاضر به پاسخگويي نيست / وقتي "جشنواره" تبديل به "جشن" مي شود

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس هر سال همانند سال هاي قبل، از اواخر سال 83 براي برگزاري در خرداد امسال برنامه ريزي و اعلام آمادگي كرد. حتي روز برگزاري اين جشنواره از سوي متوليان برگزاري آن همزمان با سالروز آزاد سازي خرمشهر اعلام شد. اما در زماني كه فيلم هاي اين عرصه به دبيرخانه ارسال مي شد و هيات انتخاب فيلم ها نيز اعلام شده بودند، ناگهان خبر توقف اين جشنواره اعلام شد.

سيد محمد علوي، معاون هنري بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و دبير دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس در نشست خبري كه صبح روز 25 ارديبهشت ماه امسال برگزار كرد، به صراحت خبر از تعطيلي جشنواره فيلم دفاع مقدس داد. وي ضمن اينكه مشكل اصلي را در عدم همكاري نهادهاي برگزار كننده اعلام كرد، در بخشي از سخنان خود تاكيد كرده بود: براي برگزاري دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس مكاتباتي انجام داديم. اما نامه‌هاي ما در دفتر مديران گم شد يا بي‌جواب ماند.‌ خيلي از كساني كه سنگ سينماي دفاع مقدس را به سينه مي‌زنند با ما همكاري نكردند. ما حتي از برگزاركنندگان پيشين اين جشنواره خواستيم با ما همكاري كنند اما انگيزه‌هاي آنها با ما متفاوت بود و سرانجام پس از رايزني‌ها، بعد از يك ماه آنها از ما عذرخواهي كردند.

اين موضوع با واكنش هاي مختلف و به نسبت، تندي از سوي سينماگران، صاحب نظران و مديران فرهنگي مواجه شد و بسياري بر اين اعتقاد بودند كه عدم كفايت مديران جشنواره باعث تعطيلي آن شده است. برهمين اساس برگزاري جشنواره برعهده رئيس انجمن انجمن سينماي دفاع مقدس كه خود از منتقدين مديريت قبلي جشنواره بود، قرار گرفت. شرف الدين كه در آن زمان گفته بود اگر جشنواره تعطيل شود، دليل آن را بايد در بي كفايتي مديريت جشنواره جشت و جو كرد، به تازگي، خود در موضع دبير جشنواره دهم فيلم دفاع مقدس، در گفت وگو با يكي از خبرگزاري ها اعلام كرده است كه جشنواره به رغم مشكلات اجرايي و نبود نقدينگي برگزار مي شود، اما نحوه برپايي آن تغيير خواهد كرد. وي ناهناهنگي موجود در برپايي جشنواره را ناشي از موقعيت و شرايط سياسي كشور دانست.

شرف الدين در پاسخ به خبرنگار سينمايي " مهر" در خصوص ارايه توضيح بيشتر، راجع برگزاري اين جشنواره و اينكه چه تفاوتي ميان عملكرد بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس و انجمن سينماي دفاع مقدس در برگزاري اين جشنواره وجود دارد، در حالي كه نتيجه عمل هر دو، يك اتفاق است، اظهار داشت : فرق ما با مسوولين قبلي برگزاري جشنواره اين است كه آنها نتوانستند اين مراسم را برگزار كنند، ولي ما اين جشنواره را برپا خواهيم كرد.

شرف الدين ارايه توضيحات بيشتر را به تماس بعدي خبرنگار مهر موكول كرد. اما در تماس هاي بعدي، وي از ارايه توضيح خودداري نمود.

اين درحالي است كه هنرمندان و دست اندركاران سينماي دفاع مقدس، بر اين باورند تبديل جشنواره فيلم دفاع مقدس به جشن فيلم دفاع مقدس، به نوعي از سر باز كردن است و تعطيلي جشنواره فيلم دفاع مقدس به برگزاري ضعيف و دور از شان جشنواره فيلم دفاع مقدس ارجح است.