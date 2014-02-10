وضعیت اقتصادی کشور در 8 سال گذشته بحرانی بود/ وجود 540 هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی عصر روز گذشته در مراسم بهره برداری از 57 پروژه عمرانی و خدماتی شهرستان رباط کریم با گرامیداشت ایام دهه فجر اظهار داشت: کشوری که دارای تولید و صنعت پویا است، ضمن داشتن عزت و اقتدار، در عرصه بین المللی حرف برای گفتن دارد.

وی با اعلام اینکه محور توسعه یک کشور در گرو داشتن تولید و صنعت است، افزود: تولید و صنعت می تواند کشور را در محور توسعه و آبادانی قرار دهد و در جامعه مدرن امروز نبود این دو مقوله همانند انسان های بی سواد در سطح جامعه است.

این مسئول در خصوص تحریمهای دشمنان علیه ملت ایران ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تحریم های بین المللی در حال افزایش بود و هر روز این عرصه برای ملت همیشه در صحنه ایران تنگ تر می شد، دشمنان می خواستند از این طریق کشورمان را در برابر مطالبات غیرقانونی خود تسلیم کنند.

هاشمی یادآور شد: جامعه جهانی برای به زانو در آوردن کشورمان از طریق فشارهای بین المللی به اجماع کلی رسیده بود، ولی استقامت بی نظیر مردم و پیروی از فرامین مقام معظم رهبری، اثرات تحریم را کمرنگ کرد.

نماینده عالی دولت در استان تهران با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید با دیپلماسی فعال خود برای کم رنگ کردن این تحریم های نابرابرانه وارد عمل شد، اضافه کرد: انتخابات ریاست جمهوری و رای 73 درصدی مردم باعث اقتدار و عظمت ملت ایران در سطوح بین المللی شد، رئیس جمهور کشورمان به بهانه همین حضور 73 درصدی مردم و پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری بود که توانست امروز با کاهش تحریمها، امید دوباره ای را در دل ملت ایران زنده کند.

لزوم واگذاری بخش صنعت و معدن به مردم

هاشمی در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه دولت تدبیر و امید در نظر دارد بخش صنعت و تولید را به خود مردم واگذار کند، گفت: ملت قهرمان کشورمان از استعداد و آگاهی فوق العاده ای برخوردار هستند و می توانند در حوزه های مختلف ورود پیدا کنند، در این زمینه دولت تدبیر و امید درصدد است که با واگذاری بخش صنعت و معدن به خود مردم از ظرفیتهای آنان در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان بهره گیرد.

استاندار تهران افزود: ملت قدرشناس و انقلابی کشورمان طی 35 سال از عمر پر برکت این نظام افتخارات و معجزات زیادی از خود نشان داده که می توان مقابله با دشمنان در جریان جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس و پیروزی غرور آفرین را نمونه بارز آن دانست.

وی گفت: معتقدیم که با واگذاری بخشهای مختلف اقتصادی به مردم، مجددا معجزه بزرگی بدست آنان رقم می خورد که منجر به رشد و شکوفایی دوچندان کشورمان در حوزه های مختلف بویژه در حوزه اقتصادی خواهد شد.

وضعیت اقتصادی کشور در هشت سال گذشته بحرانی بود

این مسئول، وضعیت اقتصادی کشور طی هشت سال گذشته بحرانی اعلام کرد و گفت: در دوره هشت ساله گذشته برغم اینکه بهترین دوران طلایی نفت کشور بود اما در حوزه اقتصادی با مراجعه به آمار دقیق متوجه خواهیم شد که چه بلایی سر این کشور در مسئله اقتصاد آمد.

وی اعلام کرد: با چنین اظهاراتی قصد انتقاد از دولت گذشته نداریم ولی با توجه به تجارب و سوابق گذشته باید واقعیت به مردم به درستی بازگو شود تا آنان در جریان ریز چالشهای اقتصادی دولت گذشته قرار بگیرند.

540 هزار میلیارد تومان سرمایه در کشور سرگردان است

هاشمی در ادامه سخنان خود از سرگردان بودن 540 هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه با وجود این سرمایه عظیم 540 هزار میلیارد تومانی اما در گذشته آنچنان که باید از آن استفاده نشد، دولت روحانی برای پیدا کردن یک مسیر درست و کارشناسی مصمم است که این سرمایه عظیم سرگردان را در مسیر تولید و صنعت قراردهد تا از این طریق تحولی در این حوزه ایجاد شود.

تاکید استاندار تهران بر حل مشکلات صنعت و تولید

استاندار تهران در ادامه سخنان خود در شهرک صنعتی پرند گفت: از مدیرکل صنعت و معدن استان می خواهم که به حوزه تولید و صنعت نگاه ویژه ای داشته باشد تا بتوانیم مسیر را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان هموار سازیم.

وی همچنین ایجاد دو فاز در یک منطقه صنعتی را نادرست اعلام کرد و اضافه کرد: هیچ دلیل منطقی نمی پذیرد که در یک شهرک صنعتی دو فاز با دو هیئت مدیره تعریف شود، باید این فازبندی در اینگونه مناطق برچیده شود.

هاشمی در ادامه همچنین از حمایتهای ویژه استانداری از واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد و بر تحقق این امر توسط مسئولین اجرایی شهرستانهای استان تاکید کرد.