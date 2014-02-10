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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

با منتفی شدن فعالیت ناظران؛

شورای تحلیل در کمیته ملی المپیک تشکیل می‌شود

شورای تحلیل در کمیته ملی المپیک تشکیل می‌شود

مسئولان کمیته ملی المپیک در نظر دارند با تشکیل و راه اندازی شورای تحلیل، از این پس نظارت بر عملکرد فدراسیون ها را به جای ناظران از طریق این شورا پیگیری کنند. تشکیل شورای تحلیل تا پیش از بازی‌های آسیایی کره‌جنوبی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این ناظرانی که از سوی کمیته ملی المپیک مسئول نظارت بر عملکرد هر یک از فدراسیون‌ها می‌شدند موظف به تحلیل و بررسی وضعیت ورزشکاران و اوضاع کلی آن فدراسیون به خصوص برای حضور در رویدادهای مهمی مانند بازی‌های آسیایی و المپیک بودند اما با تشکیل و راه ا ندازی "شورای تحلیل" این مسئولیت توسط اعضای این شورا پیگیری خواهد شد. 

پیشنهاد تشکیل و راه اندازی شورای تحلیل در جریان نشست روز یکشنبه مسئولان کمیته ملی المپیک با نمایندگان رسانه‌ها مطرح شد. طبق صحبت های انجام شده جمعی از پیشکسوتان ورزشی اعضای تشکیل دهنده شورای تحلیل کمیته ملی المپیک خواهند بود.

در هر صورت با تشکیل شواری تحلیل و به نوعی نظارت مستقیم‌تر مسئولان کمیته ملی المپیک بر اوضاع و احوال فدراسیون‌ها، امکان ارائه گزارش‌های به دور از واقعیت توسط فدراسیون‌ها و انعکاس این گزارش از سوی ناظر تعیین شده کمیته ملی المپیک در آن فدراسیون به حداقل خواهد رسید.

گفته می‌شود شورای تحلیل کمیته ملی المپیک به زودی تشکیل شده و کارش را برای بازی‌های آسیایی 2014 کره جنوبی آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 2233277

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