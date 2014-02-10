مجلس بر تیم مذاکره کننده نظارت دارد/ به سخاوت دشمن نباید امیدوار بود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل، شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی که از سوی شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم در مسجد اهل البیت (ع) قم برگزار شد، در سخنانی که با محوریت بحران‌های دوران امام راحل و رهبر معظم انقلاب بود اظهار داشت: بعد از ورود حضرت امام خمینی(ره) به کشور تنها ده روز طول کشید که انقلاب اسلامی به پیروزی نهایی خود دست یافت و رژیم ستم شاهی سرنگون شود.

وی گفت: در روز ۲۰ بهمن حکومت، بر خلاف روزهای گذشته که از ۸ شب حکومت نظامی اعلام می‌کرد، از ساعت ۴ بعدازظهر حکومت نظامی اعلام کرد که حدس زده می‌شد کودتایی صورت گیرد تا سران نهضت دستگیر و تبعید شوند و از این طریق نهضت را خاموش کنند.

حداد عادل، عنوان داشت: برخی در خصوص شکستن حکومت نظامی در این روز، نظر خیر داشتند و از روی مصلحت اندیشی بیان می‌کردند که اگر مردم به خیابان‌ها بیایند ممکن است رژیم همه آنها را بکشد اما امام راحل از نظرش برنگشت و به حرف دیگران در این زمینه اعتنایی نکرد و اطلاعیه دادند تا مردم به خیابان‌ها بریزند که همین فرمان امام موجب شد تا جمعیت به خیابان‌ها بریزند و در تهران غوغایی به پا شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برخی‌ها این تصمیم امام راحل را به عالم دیگری نسبت می‌دهند اما در همین ساعتی که بحث بود مردم حکومت نظامی را بشکنند یا نه، یک ساعت مرگ و حیات بود که امام راحل هراسی به دل نداد و به اعتماد الهی و مردم شک نکرد.

وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب، باقی ماندن ارتش یا انحلال آن یک مسئله مهم بود افزود: برخی‌ها می‌گفتند که این ارتش که به دنبال سرکوب مردم در دوره رژیم شاه بود باید منحل شود چرا که این ارتش با مردم نیست اما امام راحل فهمیدند که در پی این گفته‌ها توطئه‌ای در کار است و به همین دلیل دستور دادند که ارتش باید حفظ شود.

حداد عادل، با بیان اینکه به دستور امام، کسانی که از سرهنگ به بالا در ارتش بودند بازنشسته شدند، افزود: امام ارتش را از متعلق به انقلاب دانست و دستور داد در روز ۲۹ فروردین ارتش به میدان بیاید و در برابر مردم رژه برود و مردم نیز آنان را تایید کنند.

ارتش در دفاع از انقلاب و کشور جانانه ایستاد

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: بعد‌ها ارتش در دفاع از انقلاب و کشور جانانه ایستاد و از مردم و اسلام دفاع کرد.

وی با بیان اینکه امام ارتش را دست نخورده باقی نگذاشت تا بلایی که امروز سر انقلاب مصر آمده است انقلاب ما نیز بدان دچار شود، افزود: مردم مصر که به اسلام و اهل بیت(ع) علاقمند هستند ارتش و قوه قضائیه‌شان را بعد از انقلاب تغییر ندادند و همین امر موجب شد تا امروز مبارک از زندان آزاد شود و مرسی در‌‌ همان محکمه‌ای که مبارک محاکمه شد محاکمه شود و این اتفاقات در مصر به دلیل آن است که آن‌ها رهبری همانند امام راحل نداشتند.

اوایل انقلاب سلطه گران برای مقابله با انقلاب، از طریق مذهب وارد شدند

حداد عادل، یکی دیگر از بحران‌های بعد از انقلاب را ظهور جریانات حزبی در نقاط مختلف کشور خواند و ابراز داشت: سلطه گران برای مقابله با انقلاب مذهبی ایران، از طریق مذهب وارد عمل شدند و جنگ مذهب علیه مذهب را موفق‌ترین شیوه در این عرصه می‌دانند.

وی با اشاره به عملکرد تکفیری‌ها در دنیای اسلام افزود: پاتکی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیداری اسلامی کشورهای منطقه زدند، راه انداختن و تشدید جنگ بین شیعه و سنی بود و وقتی انقلاب‌ها از تونس و مصر و لیبی و یمن آغاز شد بهترین روش برای در امان ماندن از خطر این انقلاب‌ها را جنگ مذهب علیه مذهب دیدند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: برای امام راحل سخت بود که جریانی از قم که خاستگاه انقلاب اسلامی بود درست شود که بخواهد در برابر انقلاب بایستد که تدبیر امام راحل برای این بحران و فتنه یکی از هنرمندی‌های ایشان بود.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پدیده جریان منافقین را نیز یکی دیگر از بحران‌های انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: امام از افکار گروه منافقین با خبر بودند و در سالهای قبل از انقلاب دست رد به سینه آنان زدند.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی افرادی از منافقین و جریان مجاهدین خلق که در زندان شاه بودند آزاد شدند و از‌‌ همان زمان تصمیم گرفتند که در برابر انقلاب اسلامی بایستند و در همین راستا در مجامع عمومی آن زمان به دنبال یار گیری رفتند و ترور یاران امام را در دستور کار قرار دادند و در ‌‌نهایت حادثه ۷ تیر را رغم زدند و امام نیز با این جریان هوشمندانه و الهی برخورد کردو نگذاشت به انقلاب صدمه بزنند و کشور را از وجود آنان تطهیر کرد.

بزرگ‌ترین بحران بعد از انقلاب جنگ هشت ساله بود

حداد عادل، بزرگ‌ترین بحران بعد از انقلاب را تحمیل جنگ هشت ساله علیه کشور برشمرد و ابراز داشت: دشمنان وقتی دیدند با بازی‌های سیاسی قادر به مقابله با انقلاب نیستند به سمت تحمیل جنگ روی آوردن و با تجهیز ارتش صدام بدنبال ساقط کردن جمهوری اسلامی بودند.

وی گفت: هشت سال جنگ تحمیلی در حقیقت یک جنگ جهانی علیه ارتشی بود که از هم گسسته بود و سرسامانی نداشت اما امام راحل در این مسیر نیز ذره‌ای تزلزل پیدا نکردند و عزت و شرف ما را در گرو مبارزه با دشمنان خارجی بیان کردند.

انقلاب اسلامی قدرتش را در جنگ به دشمنان نشان داد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: بسیج، سپاه و ارتش از‌‌ همان ابتدای جنگ رو به تجهیز رفتند و انقلاب اسلامی ایران قدرتش را در‌‌ همان جنگ به دشمنان نشان داد به گونه ای که بعد از هشت سال ذره‌ای از خاک کشور در اختیار دشمنان قرار نگرفت.

وی در ادامه با اشاره به ماجرای سرسپردگی بنی صدر به بیگانگان اشاره کرد و افزود: بنی صدر آرام آرام ماهیت اصلی خود را نشان داد و امام نیز به وی فرصت و زمان دادند تا ماهیت خود را آشکار کند تا جایی که‌‌ همان مردمی که به او رای داده بودند در برابر بنی صدر ایستادند و در حقیقت امام کاری کرد تا بنی صدر ماهیت اصلی خو د را به مردم بشناساند.

عزل منتظری از کارهای شگفت انگیز امام بود

حداد عادل، در بخش دیگری از سخنان خود به ماجرای عزل قائم مقام رهبری اشاره کرد و بیان داشت: امام اخباری در دست داشتند که چه کسانی در بیت آقای منتظری رفت و آمد می‌کنند و این ماجرا‌ها تا آنجا پیش رفت که امام کسی را که امید انقلاب، امت و امام نامیده می‌شد را عزل کردند که این اقدام امام راحل از جمله کارهای شگفت انگیز ایشان بود و واقع آنجا که پای اسلام در میان بود امام با کسی تعارف نداشت.

وی در بخش دوم سخنان خود به بحران‌هایی که در طی رهبری آیت الله خامنه‌ای بعد از امام راحل بوجود آمد اشاره کرد و افزود: اولین مدیریت حکیمانه مقام معظم رهبری انتقال رهبری از دوران امام به دوره جدید بود چرا که امام شخصیتی اسطوره‌ای برای ملت بود و همه فکر می‌کردند که اگر یک روز امام نباشد چه اتفاقی قرار است رخ دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مقام معظم رهبری با تقوای الهی خود و مدیریت حکیمانه طوری رفتار کردند که مردم اطمینان خاطر یافتند که ایشان مسیری که امام راحل ترسیم کرده است را ادامه خواهند داد و اینگونه بود که مردم به رهبری جدید اطمینان کردند و این اطمینان نیز تاکنون باقی مانده است.

حداد عادل، در ادامه به مشکلات متعدد که بعد از آغاز مدیریت مقام معظم رهبری در جایگاه رهبری بوجود آمد اشاره کرد افزود: مجلس ششم یکی از این مشکلات بود که در آن زمان وقتی آقای گنجی اظهار نظر می‌کرد که دیگر افکار امام به موزه باید سپرد، نمایندگان دوره ششم مجلس هر روز از وی تعریف و تمجید می‌کردند.

در مجلس ششم هر روز یک بحران جدید داشتیم

وی افزود: مجلس ششم در موضوع انرژی هسته‌ای التیماتوم داد که یا باید حرف غربی‌ها را در این زمینه بپذیریم یا طرحی سه فوریتی برای پیوستن به پروتکل الحاقی به صحن علنی مجلس خواهیم آورد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: ما در مجلس ششم هر روز یک بحران جدید داشتیم و آنان دوم خرداد را پایان ولایت فقیه می‌دانستند و در یک حرکت دسته جمعی استعفا دادند و از مسئولان کشور خواستند تا آنان نیز استعفا کنند تا کشور فلج شود و انتخابات برگزار نشود اما، مقام معظم رهبری قاطعانه در برابر آن‌ها ایستادند و فرمودند که انتخابات باید در سر موعد مقرر خود برگزار شود.

فتنه ۸۸، فتنه اکبر بود

وی در ادامه به فتنه سال ۸۸ اشاره کرد و این حادثه را فتنه اکبر دانست و افزود: انتخابات سال ۸۸ هم یک بحران دیگر بود که در این انتخابات برخی از کاندیدا‌ها بعد از اعلام نتایج، آن را نپذیرفتند و ادعا کردند که تقلب شده است و به صراحت بیان می‌کردند که ما قانون و شورای نگهبان را قبول نداریم در حالی که همین شورای نگهبان صلاحیت آن‌ها را برای ورود به عرصه انتخابات تایید کرده بود.

حداد عادل ادامه داد: مقام معظم رهبری گروهی را برای بررسی نتایج انتخابات مامور کردند که بنده نیز یکی از افراد این گروه بودم و ما نیز تلاش کردیم تا در این زمینه بررسی کنیم که اگر تقلبی صورت گرفته است آن را به رهبری گزارش دهیم و اگر خلاف این مدعا ثابت شد آن را برای تطهیر نظام از تهمت تقلب بیان کنیم.

رهبری در فتنه ۸۸ با الهام از نهج البلاغه مردم را به بصیرت دعوت کرد

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در آن زمان با چراغ بصیرت مردم را به مقابله با فتنه دعوت کردند و این پدیده را فتنه نامیدند و با الهام از نهج البلاغه مردم را به بصیرت دعوت کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه دورکاری رئیس جمهور پیشین نیز مسئله عجیبی بود افزود: رهبری هزینه زیادی دادند تا ثابت کنند انتخاباتی که ایشان در آن پیروز شدند بدون تقلب و به درستی بوده است اما بعد از یک سال رهبری دستور دادند که وزیر اطلاعات باید بماند و در این ماجرا شاهد ظرافت کار رهبری بودیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، افزود: رهبری در این داستان ذره‌ای کوتاه نیامدند و فرمودند آقای مصلحی باید بماند و به مجلس و سایر سران قوا دستور دادند که به این مسئله ورود پیدا نکنند.

وی بیان داشت: رهبری تاکید کردند که کشور را تا جایی که امکان دارد باید با تدبیر جلو برد و دیدیم این مسئله نیز بعد از ۱۱ روز خانه نشینی تمام شد.

رهبری می‌خواستند کشتی ریاست جمهوری سالم به ساحل آرامش برسد

حداد عادل، در ادامه با اشاره به بحران جریان انحرافی نیز ابراز داشت: در این دوره رفتار، حرکات و حرف‌هایی می‌زدند که رهبری این جریان را نیز تدبیر کردند و تحلیل ما از نحوه برخورد رهبری بدین گونه بود که رهبری به مصلحت نظام می‌دانستند که کشتی ریاست جمهوری باید سالم به ساحل آرامش برسد تا انتخابات دیگر برگزار شود و در عین حالی که مراقب انحراف بودند تدبیر کردند تا ملت با انتخابات تصمیم بگیرد.

وی افزود: امروز نیز بحرانی که در کشور وجود دارد مسئله تحریم است که رهبری راه حل‌هایی برای برون رفت از آن ارائه کردند که ایشان در مسئله تحریم مدت‌ها است که تاکید دارند که باید بر منابع و نیروی داخل، اقتصاد مقاومتی، وحدت مردم و امیدوار نبودن به سخاوت دشمنان توجه داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: رهبری در این راستا فرمودند که ما به تیم مذاکره کننده اعتماد داریم و به دشمن نیز خوش بین نیستیم و اخیرا نیز فرمودند که باید عملکرد و گفته‌های آنان برای ملت عبرت باشد.

حداد عادل، گفت: مجلس به کار تیم مذاکره کننده نظارت دارد هر چند که برخی از ابعاد آن را مجلس نمی‌داند اما در مجموع در این عرصه باید به تیم مذاکره کننده فرصت داد تا ببینیم سرانجام چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد.