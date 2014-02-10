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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۵

کشته و زخمی شدن 22 نفر در حمله تروریستی به یک مکان مذهبی در کراچی

کشته و زخمی شدن 22 نفر در حمله تروریستی به یک مکان مذهبی در کراچی

مقامات پاکستانی از کشته و زخمی شدن 22 نفر در جریان حمله تروریستهای مسلح به یک مکان مذهبی در کراچی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات و رسانه های پاکستانی اعلام کردند که شب گذشته در جریان حمله افراد مسلح به یک مکان مذهبی در کراچی در جنوب این کشور هشت نفر کشته و 14 فرددیگر زخمی شدند.

عرفان بلوچ یکی از نیروهای پلیس پاکستان اعلام کرد افراد مسلح ناشناس که سوار بر موتورسیکلت بوده به یک مکان مذهبی در منطقه بلدیه کراچی حمله کرده و باعث کشته و زخمی شدن 22 نفر شدند.

پس از این حمله پلیس و نیروهای امداد و نجات در محل حادثه حاضر شده و مجروحین را برای معالجه به بیمارستان منتقل کردند.

نیروهای بیمارستانی اعلام کردند که در میان قربانیان نام چندین زن و کودک به چشم می خورد.

افراد مهاجم که در ابتدا به سمت مکان مورد هدف نارنجک پرتاب کرده و سپس به سوی افراد حاضر در آن تیراندازی کردند، پس از این حمله متواری شده و اگرچه هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته اما احتمال می رود که طالبان مسئول آن باشند.

کد مطلب 2233281

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