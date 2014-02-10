سربلندی ایران به برکت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معبودی یکشنبه شب در نشست با روحانیون شهرستان البرز که در ستاد فرماندهی سپاه امام رضا(ع) با حضور حجت الاسلام علی طهماسبی امام جمعه الوند، حجت الاسلام علی مصائبی نماینده ولی فقیه و سرهنگ داود بهرامی فرمانده سپاه ناحیه البرز برگزار شد اظهارداشت: حکومت مستبد شاه که از ابتدا با کمک آمریکا و برکناری مصدق از نخست وزیری با دیکتاتوری و کودتای 28 مرداد به حکومت رسیده بود تحت رایت و حاکمیت آمریکا و کشورهای غربی بود.

وی افزود: دستور سفیر آمریکا در ایران قبل از انقلاب به عنوان وحی منزل برای شاه محسوب می شد و بدون هیچ کم و کاستی آن را اجرا می کرد.

این مسئول تاکید کرد: افراد وابسته ای چون رضا خان و محمد رضا پهلوی در برابر کشورهای غربی هیچ اراده ای از خود نداشتند و مقهور دستورات و قدرت آنها بودند و اما در عوض هرگونه فریاد آزادی خواهی و حق طلبی در داخل کشور را در نطفه خفه می کردند.

حجت الاسلام معبودی گفت: کشور ما قبل از انقلاب کشوری منفعل و سرخورده بود و نه تنها سردمداران آن هیچ دخالتی در اداره کشور نداشتند بلکه خود نیز بازیچه دست بیگانگان بودند و تنها به عنوان وسیله ای برای تاراج منابع ایران به دست خارجی ها محسوب می شدند.

وی متذکرشد: اما امروز به برکت انقلاب اسلامی کشورهای بزرگ دنیا مانند آمریکا و کشورهای غربی برای لحظه ای دیدار و مذاکرات با مسئولان کشور ما لحظه شماری می کنند و بدون اجازه ایران حق ورود به منطقه و ایجاد جنگی جدید در سوریه را ندارند و تمامی حرکات و تحرکات آنان زیر نظر سربازان انقلاب اسلامی است.

این مسئول ادامه داد: ما در دوران پهلوی در مقابل کشورهای خارجی حقیر وذلیل بودیم و در بسیاری از زمینه های علمی و کشاورزی وصنعت وابسته بودیم و حتی توانایی تولید قطعات مورد نیاز صنعت خود را نداشتیم چه برسد به تولید مواد نانو فناوری که امروز به این تکنولوژی دست پیدا کرده و محصولات تولیدی آن را به خارج از کشور صادر می کنیم.

حجت الاسلام معبودی عنوان کرد: هر انقلابی دارای پنج مرحله است که اولین آن تکوین و ایجاد پیش زمینه های هر انقلابی است و پس از آن تلاش برای تخریب و سرنگونی حکومت پیشین وایجاد بستر برای استقرار نظام جدید و تثبیت و قانونمند سازی و ایجاد نهادهای دولتی واداری از مراحل بعدی تشکیل و اسقرار هر انقلابی است.

وی افزود: مرحله آخر نگهبانی و حفاظت از دستاوردهای انقلابی و از بین بردن آسیب ها وآفت هایی است که هر انقلابی ممکن است دچار آن شود و امروز انقلاب ما دراین مرحله قرار دارد و باید مراقب باشیم و نگذاریم انقلاب اسلامی از مسیر اصلی آن و اهداف عالیه امام خمینی(ره) خارج شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه قزوین گفت: آمریکایی هایی که خود دزد وغارتگر منابع کشورهای دیگر هستند در مورد توافق هسته ای و بازگرداندن اموالی که به زور و به بهانه تحریم ها از ملت ایران مصادره کرده اند را با هزار منت و گرفتن امتیاز قطره قطره به ما برمی گرداند و ما نباید در برابر گستاخی های سردمداران آمریکایی موضع ضعف از خود نشان دهیم و در برابر آنان سکوت کنیم.

وی در پایان یادآورشد: مشکلات و مسائل متعددی در زمینه اقتصادی و اشتغال در کشور وجود دارد که مورد ناراحتی مردم شده است و این مشکلات در تمامی جوامع کم و بیش وجود دارد و باید با تلاش قوای سه گانه و جمعی وحدت مسئولین کشور راه حل مناسبی برای این مسائل پیدا کرد و در جهت رفع این مشکلات اقداماتی اساسی انجام داد.