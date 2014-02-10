کنارگذر شهرستان دهلران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علیزاده فرماندار شهرستان دهلران صبح دوشنبه در آیین بهره برداری از این طرح که با حضور استاندار ایلام و دیگر مسئولان استانی و شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: این پروژه به طول هشت کیلومتر از سال 1386 آغاز و در دهه فجر سال جاری به بهره برداری رسیده است.

وی بیان داشت: برای اجرای این پروزه بیش از 48 میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی هزینه شده است.

علیزاده عنوان کرد: این پروژه نقش مهمی در خارج کردن ترافیک از شهر دهلران به کنارگذر شهرستان دارد و حجم زیادی از ترددها به خارج از شهر می شود.

این مسئول افزود: این پروژه باعث می شود زیرساختهای شهر دهلران کمتر آسیب ببیند چراکه قبل از این تردد ماشینهای سنگین در گذشته باعث خسارت به زیرساختهای شهر شده بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان دهلران دارای موقعیت ارتباطی مناسب برای تردد از جنوب به غرب کشور است.

همچنین با حضور استاندار ایلام نهال کاری حاشیه کنارگذر دهلران با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال آغاز شد.