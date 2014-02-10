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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۱

رئیس حزب مصری الوفد:

السیسی با 75 درصد آرا پیروز دور اول انتخابات ریاست جمهوری می‌شود

السیسی با 75 درصد آرا پیروز دور اول انتخابات ریاست جمهوری می‌شود

رئیس یکی از احزاب مطرح مصری اعلام کرد: ژنرال عبدالفتاح السیسی با به دست آوردن 75 درصد آرا در دور نخست انتخابات پیروز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "السید بدوی" رئیس حزب مصری الوفد در گفتگو با روزنامه سعودی الحیات اعلام کرد: ژنرال "عبدالفتاح السیسی" وزیردفاع مصر با به دست آوردن 75 درصد آرا در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز می شود.

وی افزود: به نظر من وی شخصیت مناسبی برای در اختیار گرفتن سکان رهبری مصر در آینده است.

رئیس حزب الوفد در ادامه این گفتگو درباره موضع اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری هم گفت: اخوانیها نامزد آشکاری در انتخابات نخواهند داشت، اما از یکی از نامزدهایی که نزدیک به آنها است، حمایت خواهند کرد.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی مصر و افزایش شدید محبوبیت ژنرال السیسی طی ماههای اخیر، تاکید کرد: این شرایط بر هر شخصیت ملی مصر واجب می کند که در پاسخ دادن به ندای ملت و انجام وظایفش کوتاهی نکند.

کد مطلب 2233284

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