به گزارش خبرگزاری مهر، "السید بدوی" رئیس حزب مصری الوفد در گفتگو با روزنامه سعودی الحیات اعلام کرد: ژنرال "عبدالفتاح السیسی" وزیردفاع مصر با به دست آوردن 75 درصد آرا در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز می شود.

وی افزود: به نظر من وی شخصیت مناسبی برای در اختیار گرفتن سکان رهبری مصر در آینده است.

رئیس حزب الوفد در ادامه این گفتگو درباره موضع اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری هم گفت: اخوانیها نامزد آشکاری در انتخابات نخواهند داشت، اما از یکی از نامزدهایی که نزدیک به آنها است، حمایت خواهند کرد.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی مصر و افزایش شدید محبوبیت ژنرال السیسی طی ماههای اخیر، تاکید کرد: این شرایط بر هر شخصیت ملی مصر واجب می کند که در پاسخ دادن به ندای ملت و انجام وظایفش کوتاهی نکند.