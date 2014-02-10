برون سپاری خدمات دولتی در کهگیلویه و بویراحمد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شجاعی صبح دوشنبه در کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت افزود: تعداد خدمات ارائه شده از سوی دفاتر پیشخوان در این استان کمتراز نیازها است که این مسئله، توسعه این بخش را ضرورت می بخشد.

وی بیان کرد: اصل 44 قانون اساسی به واگذاری برخی امور به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری و حجم و بدنه دولت تاکید دارد که باید مورد توجه بیشتر مدیران قرار گیرد.

شجاعی اظهار داشت: واگذاری بسیاری از خدمات قابل الکترونیکی شدن دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان می تواند موجب کاهش وقت و هزینه شود.

وی عنوان کرد: لازم است خدمات دستگاههایی نظیر شرکت آب و فاضلاب شهری، بانک انصار، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، ثبت احوال برای واگذاری به دفاتر پیشخوان بررسی شود.

شجاعی این اقدام را در راستای تسهیل خدمات رسانی به مردم، رونق بخشی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و حرکت در راستای برون سپاری خدمات دولتی دانست و افزود: بسیاری از خدمات این نهادها را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی به خدمات قابل واگذاری شرکت آب و فاضلاب شهری نظیر تغییر نام انشعاب و تغییر کاربری، درخواستهایی از جمله تغییر محل نصب انشعاب، جابجایی کنتور، تغییر انشعاب کنتور ، اصلاح قبض ، خرابی کنتور، تسویه حساب، صدور قبض المثنی،قطع موقت انشعاب، برچیدن دائم انشعاب و... اشاره کرد و گفت: این خدمات نیز قابل واگذاری هستند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری بیان کرد: خدماتی از جمله درخواستهای تعویض شناسنامه، شناسنامه المثنی، صدور اولین کارت شناسایی ملی، تجدید و المثنی، تغییر نام و نام خانوادگی، ثبت ازدواج و ... نیز قابل واگذاری است.

وی گفت: تعیین و احصاء تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری، تعیین روشهای واگذاری تصدیها، ارائه سیاستها، خط مشی ها و تدوین شیوه مستندسازی فرایند و نحوه واگذاری تصدیها از جمله وظایف این کارگروه هستند.

شجاعی تصریح کرد: خدماتی که به دفاتر پیشخوان واگذار می شوند اغلب مرتبط با مردم هستند و نقش مهمی در تسهیل امور مردم دارند.