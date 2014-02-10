فرهنگ در کشور دچار غربت و بیگانگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی شامگاه یکشنبه در مراسم رونمایی از دانشنامه 7 جلدی تمدن و فرهنگ استان در تالار اجتماعات تبلیغات اسلامی زاهدان ابراز داشت: مشکلات فرهنگی و بیگانگی به وجود آمده در جامعه در خور شأن و منزلت کشوری با این همه مفاخر و داشته‌های غنی نیست و لذا باید برای احیا و شناساندن آن به جهانیان گام های بلندتری برداشت.

وی افزود: شناساندن دقیق و زیبا از ظرفیت‌ها زمینه را برای اوج‌گیری به وسعت قابلیت‌های آن فراهم کرده و ما مامور به عدم بیگانگی در این راستا هستیم تا از ایجاد گسست در این مهم جلوگیری کنیم.

هاشمی آداب و رسوم و فرهنگ ایران اسلامی را به اطلسی زیبا از درخشش فرهنگ و افکار مردمانی سراسر از تمدن و زیبایی تشبیه کرد و گفت: تنویر افکار در جهت مثبت، گامی زیبا است که توجهات را به درخشیدن قابلیت‌های هر جامعه هموارتر و جامعه را در مسیر صحیح توسعه قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه ظرفیت های فرهنگی بسیاری در سیستان و بلوچستان وجود دارد افزود: توازن لازم در زمینه معرفی این پتانسیل ها در عرصه ملی و فراملی به وجود نیامده است.

وی ابراز داشت: متاسفانه بیگانگی با فرهنگ را امروزه در افکار برخی می‌توان مشاهد کرد و ما مامور به نزدیکی افکار به یکدیگر با توجه به تنوع آن در جامعه هستیم.

وی افزود: باید بستر آشنایی با قابلیت‌های فرهنگی بسیار زیاد این دیار و زمینه شناخت صحیح از واقعیت‌های این استان را که به دلیل تبلیغات سوء و ارائه چهره منفی دگرگون جلوه داده شده است با توجه به منش مردمان بزرگ این دیار فراهم ساخت.

استاندار با بیان اینکه افرادی که در حوزه تحقیق و پژوهش در کشف هویت و شناساندن آن به جامعه قلم می‌زنند قابل تقدیر و قلم آنان تقدس دارد افزود: باید اهمیت ویژه‌ای برای کارکرد اهالی این بخش که اهل کشف هستند قائل شد.

وی هدف از تولید آثار فرهنگی را ارتقای امنیت عنوان کرد و اضافه کرد: باید نقش فرهنگی بی‌بدیل استان را در عرصه ملی آنچنان که درخور شأن مردمان این دیار است به همگان معرفی کرد.

وی همچنین با اشاره به تدوین دانشنامه فرهنگ و تمدن استان افزود: سیستان و بلوچستان در حوزه فرهنگی در غربت سیر می‌کند و گام‌های این چنینی برای بسط دادن ارتباط و وصل کردن فرهنگ ناب این منطقه به سایر نقاط کشور است بسیار ارزشمند است.