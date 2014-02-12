به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «یک لحظه عاشق شو» پنجمین اثر موسیقایی حامی در مقام خواننده است که برای اولین بار در سبک موسیقی پاپ راک در 11 قطعه با ترانه هایی از بابک صحرایی، مریم اسدی و پوریا ربیعی روانه بازار موسیقی خواهد شد.

علیرضا قرایی‌منش، علی موثقی، نیکان ابراهیمی، مهران خلیلی، رضا تاجبخش و ستار اورکی به عنوان آهنگساز و تنظیم‌کننده در این آلبوم حضور دارند.

طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته این آلبوم موسیقایی از روز چهارشنبه 23 بهمن ماه در یک تیتراژ 200 هزار نسخه ای به علاقه مندان اثار موسیقایی در سراسر کشور عرضه خواهد شد. البته 180 هزار نسخه از این آلبوم به صورت ولت (پاکتی) توسط پخش سیما شهر و 20 هزار نسخه به صورت دیجی پک ( کتابی) توسط شرکت آوای باربد در بازار موسیقی منتشر شده بود.

این خواننده که طی ماه‌های اخیر در گفتگو با رسانه ها از شرایط این روزهای موسیقی پاپ انتقاد کرده بود تاکنون آلبوم‌های «حامی»، «دو نیمه رویا»، «فقط نگاه می‌کنم»، «بوی گندم» و «آخدا» را منتشر کرده است البته از سال 89 تاکنون این خواننده آلبومی را وارد بازار موسیقی نکرده بود.

حمید حامی همچنین تیتراژ فیلم‌های سینمایی چون «سام و نرگس»، «گل یخ»، «هدف اصلی» و مجموعه‌های تلویزیونی «مردان کوچک»، «جوانی»، «سلام» و «با من حرف بزن» را خوانده است.