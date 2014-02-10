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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۷

جزئیات مصوبه خودرویی شورای رقابت/ تعرفه واردات خودرو نهایی شد

جزئیات مصوبه خودرویی شورای رقابت/ تعرفه واردات خودرو نهایی شد

شورای رقابت در آخرین جلسه خود برای تنظیم و بهبود بازار رقابت مربوط به صنعت خودروی کشور به نحوی که موجب افزایش کیفیت و تعدیل قیمت‌ها شود، تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هشتادمین جلسه شورای رقابت در مورد بررسی تعرفه قیمت گذاری خودرو تشکیل و تصمیمات مهم خودرویی اتخاذ شد.

شورای رقابت در جهت تنظیم و بهبود بازار رقابت مربوط به صنعت خودروی کشور به نحوی که موجب افزایش کیفیت و تعدیل قیمتها شود، تصویب کرد که تعدیل نرخ تعرفه خودروهای وارداتی را به شرح زیر به هیأت وزیران به همراه گزارش توجیهی پیشنهاد دهد:

-خودروهای وارداتی تا  1500 سی سی ظرفیت موتور 30 درصد
-خودروهای وارداتی بیش از  1500 تا 2000  سی سی ظرفیت موتور 35 درصد
-خودروهای وارداتی بیش از  2000  تا 2500 سی سی ظرفیت موتور 40 درصد
-خودروهای وارداتی بیش از  2500 تا 3000 سی سی ظرفیت موتور 70 درصد
-خودروهای وارداتی بیش از  3000 سی سی ظرفیت موتور 100 درصد

(در صورت وضع عوارضی علاوه بر تعرفه گمرکی، عوارض مزبور از نرخ های فوق کسر خواهد گردید.)
- حذف موانع غیرتعرفه ای
- در انحصار نبودن واردات
- تعرفه واردات قطعات خودرو تغییر نمی کند.
- كاهش پلكانى تعرفه ها.

کد مطلب 2233295

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