جزئیات مصوبه خودرویی شورای رقابت/ تعرفه واردات خودرو نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هشتادمین جلسه شورای رقابت در مورد بررسی تعرفه قیمت گذاری خودرو تشکیل و تصمیمات مهم خودرویی اتخاذ شد.

شورای رقابت در جهت تنظیم و بهبود بازار رقابت مربوط به صنعت خودروی کشور به نحوی که موجب افزایش کیفیت و تعدیل قیمتها شود، تصویب کرد که تعدیل نرخ تعرفه خودروهای وارداتی را به شرح زیر به هیأت وزیران به همراه گزارش توجیهی پیشنهاد دهد:

-خودروهای وارداتی تا 1500 سی سی ظرفیت موتور 30 درصد

-خودروهای وارداتی بیش از 1500 تا 2000 سی سی ظرفیت موتور 35 درصد

-خودروهای وارداتی بیش از 2000 تا 2500 سی سی ظرفیت موتور 40 درصد

-خودروهای وارداتی بیش از 2500 تا 3000 سی سی ظرفیت موتور 70 درصد

-خودروهای وارداتی بیش از 3000 سی سی ظرفیت موتور 100 درصد

(در صورت وضع عوارضی علاوه بر تعرفه گمرکی، عوارض مزبور از نرخ های فوق کسر خواهد گردید.)

- حذف موانع غیرتعرفه ای

- در انحصار نبودن واردات

- تعرفه واردات قطعات خودرو تغییر نمی کند.

- كاهش پلكانى تعرفه ها.