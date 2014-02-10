كاهش 50 درصدي توليد عسل در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهبازي صبح دوشنبه در حاشيه افتتاح پروژه هاي جهاد كشاورزي در جمع خبرنگاران، عنوان كرد: 400 نفر در اين شهرستان به زنبورداري مشغول هستند كه در سالجاري تا كنون 35 تن شكر بين آنان توزيع شده است.

وي ادامه داد: با همكاري بسيج مهندسين و امور دام جهاد كشاورزي شهرستان همدان سرشماري ها نشان از وجود 20 هزار كلوني زنبور عسل در همدان حكايت دارد و به علت وجود ريزگردها توليد عسل در همدان به ميانگين چهاركيلو در سال جاري رسيده است.

وي با اشاره به اينكه متوسط توليد عسل از هر كلني 10كيلو عسل است، افزود: 30درصد از شاغلان در اين بخش شغل اصلیشان زنبورداري است و تاكنون بيش از يك ميليارد تومان به آنان خسارت وارد شده كه تنها 30درصد از آنان بيمه هستند.

رئيس امور توليدات دامي جهاد كشاورزي شهرستان همدان با اشاره به اينكه توليد عسل در همدان 50 درصد كاهش يافته است، عنوان كرد: ميانگين برداشت ساليانه 120 تن در سال است كه در سالجاري شاهد كاهش توليد بوديم.