حضور مردم در ۲۲ بهمن پاسخ معناداری به اظهارات مقامات کژاندیش آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین با صدور بیانیه‌ای از مردم برای شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن دعوت کرد.



متن این بیانیه بدین شرح است:



پیروزی تاریخ ساز ملت بزرگ ایران در انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن1357 به رهبری معمار کبیری به وقوع پیوست که متخلق به معنویت، اخلاق، ساده زیستی و سازش ناپذیری برآمده از ظرفیت عظیم مردمی بود، از این رو تحقق شعار نه شرقی و نه غربی و توجه به محرومان ونقش غنای امت مسلمان در قالب پیکره منسجم جهان اسلام است. اینگونه بود که این انقلاب در جهان معاصر الگوی سرنوشت‌سازی برای کشورهای منطقه و دنیا و موج بیداری اسلامی نقطه تبلور این انقلاب شد.



رهبری داهیانه مقام معظم رهبری درتداوم حیات شجره تنومند انقلاب با اتکای به این ظرفیت سترگ مردمی دستمایه پیشرفت‌های شگرفی گردید که اینک نمودهای بارز آن را می‌توان به عینه در حوزه‌های گوناگون نظیر انرژی هسته‌ای، فن آوری زیستی، نانو و داروهای نوترکیب ودستاوردهای هوا و فضا دید.



جامعه اسلامی مهندسین ضمن دعوت دیگر بار از ملت بزرگ، انقلابی، بصیرو همیشه در صحنه جهت حضور پرشوردر راه پیمایی یوم الله 22 بهمن سال جاری می‌طلبد که این حماسه حضور پاسخ معنی‌ داری به اظهارات گستاخانه، بی ادبانه وتکراری وبدور از اخلاق مقامات کژ اندیش آمریکایی و دشمنان انقلاب باشد. که اگر ظرفیت‌های بال‌قوه کشور وسرمایه‌های بی بدیل آن نبود بدون تردید دول غربی و اروپایی را باداعیه توسعه یافتگی به پای میزمذاکره بامقامات جمهوری اسلامی درمناقشه هسته‌ای نمی‌کشاند که ظرفیت ملی دیپلماسی هم ایشان را مسخور امت ما ساخته است.



اینک بر ماست که در دهه پیشرفت وعدالت با تجدید میثاق با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی و بیعت با منویات رهبر معظم انقلاب در تحقق این ارزش‌های گام‌های استوار و بالنده‌ای برداریم و روح افلاکی وبلند شهدای گران سنگ تاریخ مصور انقلابمان را شاد سازیم.