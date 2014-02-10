بی توجهی به فرهنگ اسلامی موجب گرایش برخی جوانان به فرهنگ غربی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سلیمانی شامگاه یکشنبه در مراسم رونمایی از دانشنامه 7 جلدی فرهنگ و تمدن سیستان و بلوچستان در تالار اجتماعات تبلیغات اسلامی اظهارداشت: اگر در معرفی مفاخر بزرگ اسلامی و ملی به درستی تلاش شود هیچ‌گاه تصویر هنرپیشه‌های فرنگی زینت‌بخش پیراهن‌های جوانان ما نمی شود.

وی با بیان اینکه عدم آشنایی و شناساندن مفاخر اسلامی و ایرانی در جامعه موجب خود باختگی و گرایش جوانان به فرهنگ مبتذل غرب می گردد اظهار داشت: باید هویت‌ و پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی تمدن ایرانی و اسلامی و افتخارات اقوام ایرانی در جامعه بسط داده شود تا نسل جدید به خودباختگی دردآمیز و بی‌هویتی کمرشکن دچار نشود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: متاسفانه امروزه در بیان واقعیات تاریخی و معرفی مفاخر دچار نقیصه هستیم و مفاخر و بزرگان ما زیر غبار غفلت و فراموشی ما محو شده‌اند.

وی با تاکید بر توجه جدی به معرفی مفاخر ایرانی و اسلامی و آشنایی نسل جدید با داشته های فرهنگی ابراز داشت: تا خود را نشناسیم و نیابیم به طور حتم در جبهه ای که دشمن به عنوان تهاجم فرهنگی بر روی ما گشوده است و جوانان مارا هدف خود قرار داده است توفیقی به دست نخواهیم آورد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ارزشمند محققان و اصحاب قلم در راستای تدوین دانشنامه فرهنگ و تمدن استان اظهار داشت: گردآوری چنین گنجینه ای فرهنگی یک گام موثر در مسیر فرهنگی استان است.