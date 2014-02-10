تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقاطع غیر همسطح رینگ کمربندی شیراز و بلوار خلیج فارس که با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان توسط راه و شهرسازی فارس به اجرا در آمده بود، توسط استاندار فارس افتتاح و به بهره برداری رسید.

حجم خاکبرداری این پروژه 230 هزار متر مکعب، خاکریزی 150 هزار متر مربع و 750 هزار متر مربع نیز آسفالت به کار برده شده است.

در آئین افتتاحیه تقاطع غیر همسطح رینگ کمربندی شیراز و بلوار خلیج فارس جمع کثیری از مدیران استان از جمله مهندس عشایری مدیر کل راه و شهرسازی فارس، شهردار شیراز و ... نیز حضور داشتند.

بهره برداری از محور سه راهی کوار – جهرم بطول 14 کیلومتر

محور سه راهی کوار – جهرم به طول 14 کیلومتر با حضور استاندار فارس و جمع کثیری از مسئولان و مدیران استانی و محلی به بهره برداری رسید.

استاندار فارس در نهمین روز از دهه مبارک فجر با حضور در محورا شیراز-سه راهی کوار- جهرم ،بخشی از این پروژه حدفاصل سه راهی کوار – جهرم به طول 14 کیلومتر را افتتاح و به بهره برداری رساند.

از مشخصات این پروژه می توان به 9متر تعریض از طرفین(هر دو طرف)، اجرای 7 عدد دوربرگردان ، خاکبرداری حدود 50 هزار متر مکعب ، خاکریزی حدود 30 هزار متر مکعب،آسفالت حدود 80 هزار تن، قیرپاشی حدود 500 تن و ... می توان اشاره کرد.

اعتبار هزینه شده برای این پروژه 120 میلیارد ریال بوده و زمان اجرای پروژه نیز حدود 1 سال می باشد.

این پروژه با حضور مهندس عشایری مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس ، رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و محلی افتتاح شد.