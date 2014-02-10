به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام متقاضیان تشرف به عتبات عالیات از روز شنبه 12 بهمن ماه آغاز شده است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه پیش‌ثبت‌نام عتبات عالیات به نشانی http://atabat.haj.ir و تکمیل فرم مربوطه برای خود و همراهان‌شان پیش ثبت‌نام کنند.



نتایج قرعه‌کشی این دوره از پیش ثبت‌نام ها، روز شنبه 26 اسفندماه بر روی سامانه پیش‌ثبت‌نام عتبات عالیات این سازمان قابل رؤیت است. متقاضیان باید بر اساس زمان تعیین شده برای هریک از اولویت‌ها برای قطعی‌ کردن ثبت‌نام خود اقدام کنند.



متقاضیان اعزام به عتبات می‌توانند به دو روش ثبت‌نام در گروه های 1 تا 7 نفره (ثبت نام در این روش حداقل 1 نفر و حداکثر تا 7 نفر می باشد) و یا ثبت‌نام در گروه‌های 35 نفره (ثبت‌نام در این روش باید حتماً 35 نفر کامل باشد) اقدام کنند.

پس از اتمام مهلت پیش‌ثبت‌نام، امکان تغییر نام و مشخصات افراد ثبت نام شده میسر نیست. لازم است متقاضیان دارای گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ اعزام باشند و همچنین فرزندان بالای 17 سال بایستی برای ثبت‌نام گذرنامه مستقل داشته باشند. همچنین فقط افراد پذیرفته شده در قرعه‌کشی دارای اولویت اعزام بوده و انتقال یا جایگزینی به غیر، میسر نیست.