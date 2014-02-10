برقراری امنیت مطلوب در مرزهای ایلام بعد از انقلاب/میادین آلوده به مین استان پاکسازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری صبح دوشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی ایلام در دهه فجر اظهار داشت: امنیت در کشور محور توسعه است و اگر امنیت نباشد زندگی مردم مختل می شود و زندگی اجتماعی آسیب می بیند و از هم می پاشد.

کلانتری افزود: ایلام استانی مرزی است و 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در طول سالهای گذشته همواره مورد تهدید بوده اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی استان ایلام یکی از امن ترین نقاط ایران و جهان است.

وی ادامه داد: کشور ایران جزو امن ترین کشورها قرار دارد و در 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق را نیروهای مرزبانی، انتظامی، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و ارتش و سپاه حمایت می کنند.

کلانتری تصریح کرد: استان ایلام در نوار مرزی قرار دارد و درگیر جنگ نابرابرنه بوده است و مردم آسیب های زیادی دیدند اما با وحدت و اتحاد خود، دشمن را زمین گیر کردند.

وی اضافه کرد: اراضی مناطق مرزی استان عموما آلوده به مین ومواد منفجره بود و معیشت مردم به خطر افتاده بود و تا سالها بعد از جنگ هم نمی توانستند از آن زمین ها استفاده کنند.

این مسئول اظهار داشت: همه اراضی آلوده به مین و مواد منفجره پاکسازی شدند اما ممکن است بخشهایی نیاز به کار مجدد داشته باشند و میزان تلفات کاهش پیدا کرده است و در آینده پاکسازی کامل انجام می شود.

کلانتری ادامه داد: مرز ما بعد از سالها و قرن ها تهدید به فرصت تبدیل شده است و اولین فرصت مرز مهران است و در آینده مهران نه تنها ویترین پرافتخار جمهوری اسلامی است بلکه به نقطه استراتژیک تبدیل خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اضافه کرد: در بحث تردد زوار امسال چهار برابر پارسال از مرز مهران به عتبات عالیات تردد داشتند و مرز مهران امن ترین ، آرام ترین و نزدیکترین مرز کشور است.

وی افزود: نماینده مردم استان و رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی را به استان آوردند تا تردد مردم استان ایلام به شکل ویزای انفرادی صورت گیرد و استاندار ایلام برای این کار اهتمام جدی دارند.

کلانتری تصریح کرد: طراح منطقه ویژه بنده بودم و باید تلاش شود تا منطقه ویژه به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود و باید سرمایه گذار بخش خصوصی وارد استان شود.

وی ادامه داد: اگر منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود تردد زوار تثبیت می شود و واردات و صادرات رونق می گیرد و بازارچه و هلاله فرصت ویژه ای را فراهم می کند که می تواند استان را متحول کند ونیروی جوان و هوشمند جویای کار در این کارها حضور داشته باشند.

این مسئول اضافه کرد: 22 نشریه فعال در استان داریم و 200 سازمان مردم نهاد NGO در استان داریم و 68 کتابخانه در بخش های مختلف با 600 هزار عنوان کتاب در استان فعال است.

کلانتری افزود : 11 درصد از گاز کشور در استان ایلام وجود دارد و و دومین ذخایرگازی و سومین ذخایر نفتی در استان ایلام وجود دارند، امیدواریم بتوانیم از این ذخایر حداکثر استفاده را بکنیم.