برگزاری مسابقات آزاد بین سبک رزمی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه فجر مسابقات آزاد بین سبکی رزمي در چهار رده سني نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در استايل هاي آزاد، هنرهاي فردي و تيم هاي نمايشي در سالن بوکس شهرستان همدان عصر یک شنبه برگزار شد.

این مسابقات با حضور 120 ورزشكار در قالب 12 تيم از سبك هاي مختلف رزمي برگزار و قهرمانان آن مشخص شد.

در این دوره از مسابقات آزاد در رده سنی نونهالان در زون منفی 23 کیلوگرم محمدحسین شفیعی مقام اول و پرهام ایادی به مقام دوم دست یافت و همچنین در وزن منفی 26 کیلوگرم عارف رضایتی در جایگاه اول و متین نجاتی در جایگاه دوم رده سنی نونهالان قرار گرفتند.

در وزن منفی 30 کیلوگرم نیز محمد حسين سليماني توانست به مقام اول دست باید، عباس محمدی دوم شد و ابوالفضل سرمستی در جایگاه سوم این دوره از مسابقات قرار گرفت و در وزن منفی 37 کیلوگرم نیز مهدی صالحی به مقام اول، اسماعیل ملکی به مقام دوم و محمد رضایی امیر به مقام سوم دست یافت.

همچنین در وزن منفی 41 کیلوگرم حسين حسني بهروز، ابوالفضل امامی و مهدی شفیعی به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند و در وزن مثبت 45 کیلوگرم نیز مهرداد سراجوقی اول، ابوالفضل مهربانی دوم و حسین عربی مقام سوم را در رده سنی نونهالان به دست آورد.

همچنین نفرات برتر مسابقات آزاد رده سني نوجوانان نیز مشخص شدند که در وزن منفی 37 کیلوگرم علیرضا محمدی حاجتی در جایگاه اول، محمدمبین علمشاهی در جایگاه دوم و حمید رشیدی در جایگاه سوم این دوره از مسابقات قرار گرفتند.

در وزن منفی 41 کیلوگرم پرویز امینی، علی اخایر و محمدجواد آرام به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم مسابقات آزاد بین سیک رزمی همدان قرار گرفتند و در وزن منفی 45 کیلوگرم نیز محمدرضا ترک توانست به مقام اول دست یابد و پژمان چهاردولی دوم شد و محمدمهدی سهرابی نیز به مقام سوم دست یافت.

در وزن منفی 50 کیلوگرم علیرضا فکری اول و سید ابوالفضل موسوی دوم شد و همچنین در وزن منفی 55 كيلوگرم مقام اول را امیر حسین قاسمی، مقام دوم را صالح آروانه و مقام سوم را مهران بیگ از آن خود کردند و در وزن منفی 60 كيلوگرم نیز علیرضا محمدی مقام اول، سجاد حسن کاری مقام دوم و پوریا حیدری مقام سوم را کسب کردند.

در وزن مثبت 60كيلوگرم نیز مهدی محمد همدانی و امیرحسین الوندلویی به ترتیب مقام های اول و دوم را به دست آوردند.

همچنین در ادامه نفرات برتر مسابقات آزاد رده سني جوانان نیز مشخص شدند که در وزن منفی 48 کیلوگرم محمدعادل فرخی مقام و اول و پیمان قاسمی مقام این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

در وزن منفی 51 كيلوگرم نیز مقام اول را رضا قربانی، مقام دوم را جواد چهاردولی و مقام سوم را پویا ایادی به دست آوردند و همچنین در وزن منفی 59 كيلوگرم حسین صادقی، میلاد طراوتی و علي چهاردولی به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.

در وزن منفی 64 کیلوگرم نیز محمود بیگدلی اول، مجید درمنش دوم و مهدی شمخانی سوم شد و در وزن منفی 80 كيلوگرم نیز هومن امیدی فر اول، محمدرضا عبدی دوم و امیرحسین افشاری در جایگاه سوم قرار گرفت.

در ادامه نفرات برتر مسابقات آزاد رده سني بزرگسالان نیز در وزن های مختلف مشخص شدند که در وزن منفی 69 كيلوگرم مقام اول را حسین محمد، مقام دوم را جمال فاضلی و مقام سوم را مجید فرهادیان کسب کردند.

در وزن منفی 85 كيلوگرم نیز حمیدرضا شریفی مقام اول و میثم رضایی مقام دوم این دوره از مسابقات بین سبک رزمی رده سنی بزرگسالان را به دست آوردند و همچنین در وزن منفی 90 كيلوگرم میثم رضایی اول شد و در وزن مثبت 90 كيلوگرم مقام اول را نوید حسنلو، مقام دوم را رضا شمسی دوست و مقام سوم را مهدی نجاتی کسب کردند.

در نتايج تيمي مسابقات آزاد رزمي استايل مبارزات آزاد، مقام اول تيمي را تيم سبک رزم ایران با مربيگري استاد زنگنه با كسب پنج نشان طلا، هشت نشان نقره، سه نشان برنز و در مجموع 84 امتياز به دست آوردند.

همچنین مقام دوم تيمي را تيم سبک سامبو با مربيگري استاد صباغي با كسب شش طلا، سه نقره و مجموع 57 امتياز کسب کردند و مقام سوم تيمي را نیز تيم سبک هاپکیدو با مربيگري استاد کیهانی با كسب دو نشان طلا، پنج نشان نقره، سه نشان برنز و مجموع 48 امتیاز به دست آوردند.

در پایان این دوره از مسابقات نیز نفرات برتر مسابقات هنرهای فردی مشخص شدند که مقام اول جوانان در نانچیکو را سینا دواتگر، مقام اول جوانان در شکستن اجسام سخت را حامد محمدزمانی، مقام اول بزرگسالان در نانچیکو و زنجیر را مهدی باقری، مقام اول بزرگسالان در نانچیکو را حسین عرب پور و مقام اول بزرگسالان در شکستن اجسام سخت را هادی حامی کسب کرد.