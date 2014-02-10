فعالیت نوروزی پلیس راهور خوزستان در دو مرحله اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد صالحی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای ترافیک استان که در استانداری خوزستان برگزار شد، گفت: فعالیتهای پلیس راهور در آستانه نزدیک شدن به ایام نوروز به دو مرحله تقسیم شده است که مرحله اول آن از 15 بهمن به صورت درون شهری آغاز و تا 25 اسفند ادامه خواهد داشت، زیرا در این ایام ترافیک شهری به خصوص در مراکز شهرها به دلیل گرایش مردم به خریدهای نوروزی افزایش خواهد یافت.



وی در خصوص مرحله دوم این فاز عملیاتی عنوان کرد: اما پس از آن به علت آغاز مسافرتهای نوروزی مرحله دوم فعالیتهای پلیس راهور استان از 26 اسفند تا پایان 15 فروردین به صورت برون شهری به اجرا در می آید.



جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان با بیان اینکه پلیس راهور استان تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی به مردم در این ایام به کار خواهد برد، تصریح کرد: نیروهای مرزبانی خوزستان و دانشجویان دانشگاه پلیس استان نیز از جمله عواملی هستند که پلیس راهور را در امر خدمت رسانی به مردم همراهی می کنند.



صالحی اظهار کرد: در این ایام یکهزار پرسنل با بهره گیری از 125 واحد موتور سورار و 80 واحد خودرویی به طور شبانه روزی امر کنترل ترافیکی و جاده ای را بر عهده دارند.



وی همچنین به ارایه راهکارها و پیشنهادهای امنیتی ویژه به قرارگاه راهیان نور برای حفظ امنیت بیشتر زایران این مناطق خبر داد.



جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان همچنین در خصوص ارایه راهکارهای مناسب به متولیان امر تاکید کرد: مسوولان مربوطه می توانند با گسترش فضاهای پارکینگی در سطح استان مانند افزایش پارکینگهای موقت در سطح شهر اهواز، تقویت گشت نامحسوس، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، ساماندهی و ایمن سازی مکانهای استقرار راهیان نور و یادمانها پلیس راهور را در امر خدمت رسانی بهتر یاری کنند.







