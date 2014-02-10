معاون رئیس جمهور با امام جمعه قزوین دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهمین روز از دهه مبارک فجر معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور دقایقی پیش وارد استان شد و مورد استقبال مرتضی روزبه استاندار قزوین و منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی قرار گرفت.

ابتکار در بدو ورود به استان قزوین با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور در سفر یک روزه خود به قزوین پس از افتتاح مدرسه سبز آیندگان نوین در منطقه پونک قزوین در جلسه شورای اداری استان شرکت خواهد کرد.

بازدید از دهکده طبیعت، بوستان باراجین و باغستان سنتی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در سفر معاون رئیس جمهور به استان قزوین است.

خانم ابتکار همچنین امروز ضمن نشست با روسای دانشگاهها، تشکل های مردم نهاد و کارکنان محیط زیست در با مصاحبه با خبرنگاران رسانه های گروهی استان نیز شرکت خواهد کرد.