اعتراض طراح صحنه و لباس «چند مترمکعب عشق» به حذف نامش

محمدرضا میرزامحمدی که به عنوان طراح صحنه و لباس با فیلم «چند متر مکعب عشق» همکاری داشته و بعد بنا به دلایلی از این پروژه کنار رفته است دراین باره به خبرنگار مهر گفت: دی ماه سال 91 از طرف نوید محمودی تهیه‌کننده فیلم «چند متر مکعب عشق» برای طراحی صحنه و لباس این فیلم با من تماس گرفته شد و از آنجا که پیش از این چند سالی بود که با او در چند فیلم ویدیویی همکاری داشتم، پیشنهاد وی را پذیرفتم.

وی ادامه داد: آن زمان من در روزهای آخر فیلم «سر به مهر» برای رساندن به جشنواره فیلم فجر همکاری می کردم ولی با جمشید محمودی کارگردان «چند متر مکعب عشق» صحبت کردیم. آنها یک لوکیشن برای این فیلم دیده بودند که مورد تأیید من نبود و لوکیشنی را بعد از 15 الی 20 روز انتخاب کردیم که همان لوکیشنی است که در فیلم دیده می شود. این لوکیشن در جاده مشهد نزدیک خاوران است ولی نیاز بود بخش هایی در این لوکیشن بازسازی و ساخت و ساز شود.

به گفته وی، با انتخاب بازیگران و تست لباس بازیگران بعد از یک ماه پیش تولید، فیلمبرداری شروع شد.

این طراح صحنه و لباس به تغییراتی که در طول کار برای فیلم «چند متر مکعب عشق» پیش آمد اشاره کرد و گفت: پس از حدود یک هفته انجام فیلمبرداری، کارگردان به این نتیجه رسید که دو نفر از بازیگران را تغییر دهد همچنین فیلمبردار کار هم تغییر پیدا کرد و مرتضی غفوری جایگزین شد. بعد از این تغییرات برآورد زمانی برای تولید و ضبط فیلم افزایش پیدا کرد. در این میان مسایلی پیش آمد که من ترجیح دادم از این پروژه کنار بکشم.

طراح صحنه و لباس فیلم های «آزادراه» و «سر به مهر» با بیان اینکه طراحی صحنه و لباس فعلی فیلم «چند متر مکعب عشق» به او تعلق دارد، گفت: پس از اینکه از این پروژه کنار رفتم کار مجدداً با همکار جدید ادامه پیدا کرد اما صد در صد لوکیشن طراحی شده توسط من بوده و حتی انتخاب لباس ها هم از من بوده است. اتفاقات زیادی ممکن است سر صحنه یک فیلم پیش بیاید که یک نفر از پروژه ای کنار بکشد اما حقوق معنوی فرد باید در چارچوب اصلی فیلم حفظ شود.

میرزامحمدی درباره قرارداد خود با این فیلم عنوان کرد: قرارداد مالی من با این پروژه کاملا تسویه شده است و هم اکنون من درباره حقوق مادی خود بحثی ندارم بلکه من برای بدست آوردن حقوق معنوی خود اعتراض دارم در بسیاری از پروژه ها که چند نفر با یکدیگر همکاری می کنند اسامی همه آن چند نفر در تیتراژ آورده می شود اما من امروز متوجه شدم که نامم به عنوان طراح صحنه و لباس فیلم «چند متر مکعب عشق» در تیتراژ نیامده است و زمانیکه از نوید محمودی دلیل این کار را پرسیدم توضیحی نداشت و گفت چون تنها در یک مقطعی در این پروژه حضور داشتی نمی توان اسمت را در فیلم بیاوریم.

این طراح صحنه و لباس در پایان خاطرنشان کرد: فضای فیلم طراحی صحنه و لباس ها در نهایت انتخاب من بوده است و من برای این پروژه زحمت زیادی کشیده ام و حالا فکر می کنم باید نامم در این فیلم آورده شود.

فیلم «چند مترمکعب عشق» اولین ساخته جمشید محمودی است که نظر مساعد منتقدان را در سی و دومین جشنواره فیلم فجر به خود جلب کرد و در چندین بخش از جمله بخش طراحی صحنه و لباس به نام آبتین برقی نامزد دریافت سیمرغ شده است.