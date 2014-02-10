زمان اجرایی شدن آموزش متن باز در دانشگاهها / ارائه گزارش به وزارت علوم

دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به سیاست های وزارت علوم در دولت یازدهم که تمرکزگرایی است، نحوه نگرش به نظام آموزش متن باز را قابل تامل کرده است و هنوز این مساله شفاف نشده است که نظام آموزش متن باز یکپارچه زیر نظر وزارت علوم کار خود را انجام دهد یا اینکه هر دانشگاه نظام خود را داشته باشد .

وی با بیان اینکه لازمه آموزش متن باز یکپارچه عمل کردن آن زیرنظر وزارت علوم است افزود: بنابراین باید گزارشی ازکارکرد آموزش متن باز به حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم ارایه کنیم تا بتوانیم نظر وزارت علوم را برای تمام شدن و اجرایی کردن آن تا آخر سال جلب کنیم .

روستاآزاد درخصوص آخرین وضعیت نظام آموزش متن باز گفت: آموزش متن باز درحال طی کردن مسیرخود است کمی ایراد داشت که در جلسه اخیر رفع شد. دانشگاه‌ها به صورت مقدماتی فعالیت هایی را در این زمینه آغازکرده اند و اینکه هیچ دانشگاهی در خصوص آموزش متن باز در حد صفر نیستند خود یک حسن محسوب می شود.

رئیس شورای آموزش متن باز تاکید کرد: نظام آموزش متن باز باید از سوی وزارت علوم به صورت یکپارچه اجرا شود تا دانشگاه ها بتوانند از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند و وزارت علوم نیز بر آن نظارت داشته باشد .