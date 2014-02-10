مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان ایلام اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نوری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام اظهار داشت: در نشستی با مسئولان امر تمهیدات لازم برای برپایی راهپیمایی 22 بهمن در ایلام اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: مشخص شدن مسیر راهپیمایی در روز 22 بهمن یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست‌ها بوده است.

نوری اضافه کرد: بر این اساس در این نشست‌ها مسیر و ساعت شروع راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در مرکز استان و شهرستان‌ها مشخص شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام در ادامه مسیر راهپیمایی 22 بهمن در استان ایلام را اینگونه اعلام کرد: در شهرستان آبدانان مسیر راهپیمایی از مقابل مسجدجامع به سمت میدان ولی‌عصر (عج)، خیابان شهید مطهری، خیابان امام (ره)، میدان امام (ره)، و در ساعت 9 صبح با سخنرانی دکتر علی محمد احمدی ، نماینده مردم حوزه جنوبی استان ایلام در مجلس شورای اسلامی است.

در شهرستان بدره مسیر راهپیمایی از خیابان شهید مطهری به سمت بلوار امام (ره)، خیابان شهید سعیدی، استادیوم شهید مراد حاصلی در ساعت 9 صبح وبا سخنرانی حجت الاسلام مهدی همتی ، مسئول نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی ایلام برگزار می شود.

در شهرستان ایوان این مراسم از مقابل فرمانداری، خیابان امام (ره ، میدان امام (ره) در ساعت 10 صبح با سخنرانی حجت الاسلام رضا سعادت فر، امام جمعه شهرستان ایوان آغاز می شود.

در شهرستان دهلران راهپیمایی بزرگ 22 بهمن از میدان انقلاب ،به سمت میدان بسیج در ساعت 9 صبح با سخنرانی حسین کلانتری ، معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام آغاز می شود.

در شهرستان دره شهر،مسیر راهپیمایی از میدان بسیج به سمت خیابان نیروی هوایی، خیابان امام حسین (ع)، خیابان جمهوری اسلامی ، میدان آزادی و در ساعت 9 صبح ، سخنرانی یوسف امیدی ، رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان ایلام برگزار می شود.

مراسم راهپیمایی 22 بهمن در سرابله از میدان شهدا به سمت خیابان ولیعصر (عج)، میدان معلم در ساعت 10 صبح با سخنرانی سردار الله نور نورالهی ، معاون هماهنگ کننده دانشگاه امام حسین (ع) است.

در شهرستان سیروان راهپیمایی 22 بهمن از میدان امام (ره) به سمت خیابان شهید مطهری ، مسجد جامع ،مقابل فرمانداری در ساعت 30:9 صبح با سخنرانی علی عباس شفیعی ، فرماندار شهرستان سیروان برگزار می شود.

در شهرستان مهران راهپیمایی 22 بهمن از میدان امام (ره) ، بلوار امامزاده سید حسن (ع)، تقاطع اداره تبلیغات اسلامی شهرستان در ساعت 30:9 صبح و با سخنرانی سردار سید صادق حسینی ، فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام برگزار می شود.

در شهرستان ملکشاهی از مقابل دفتر امام جمعه شهرستان ملکشاهی به سمت بلوار امام (ره) ، میدان شهید بهشتی در ساعت 10 صبح به سخنرانی عبدالرضا حسن پور ، فرماندار شهرستان ملکشاهی خواهد بود.

سختران ویژه در ایلام

جت الاسلام والمسلمین نوری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر استان ایلام اظهار داشت:سخنران مراسم راهپیمایی 22 بهمن در ایلام، حجت‌الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز کشور خواهند بود.

وی ادامه داد: راهپیمایی 22 بهمن‌ماه ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه از محل میدان 22 بهمن‌ماه شهر ایلام آغاز می‌شود.

نوری اضافه کرد: با توجه به شرایط حساس کشور و اظهار نظرهای کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و اسرائیل باید حضوری گسترده و دشمن‌شکن داشته باشیم.