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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰

پیکر مادر سردار شهید میرزا صادق در قرچک تشییع شد

پیکر مادر سردار شهید میرزا صادق در قرچک تشییع شد

قرچک - خبرگزاری مهر: پیکر پاک مادر سردار شهید جاوید الاثر سیداحمد میرزا صادق صبح امروز با حضور مسئولان قرچک و مردم مؤمن و انقلابی این شهرستان تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مادر سردار شهید جاوید الاثر سیداحمد میرزا صادق با حضور مدیران ادارات و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران در میان حزن و اندوه مردم برگزار شد.

معصومه سادات میرزا صادق مادر سردار شهید سید احمد میرزا صادق شب گذشته به علت کهولت سن به ملکوت اعلی پیوست و مهمان فرزند شهیدش شد.

لازم به ذکر است، سردار شهید جاوید الاثر سیداحمد میرزا صادق نیز در سال 60 در منطقه سر پل ذهاب به درجه رفیع شهادت رسید و روح ملکوتی‌اش به آسمان پرکشیده شد.

کد مطلب 2233329

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