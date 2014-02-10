پیکر مادر سردار شهید میرزا صادق در قرچک تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مادر سردار شهید جاوید الاثر سیداحمد میرزا صادق با حضور مدیران ادارات و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران در میان حزن و اندوه مردم برگزار شد.



معصومه سادات میرزا صادق مادر سردار شهید سید احمد میرزا صادق شب گذشته به علت کهولت سن به ملکوت اعلی پیوست و مهمان فرزند شهیدش شد.



لازم به ذکر است، سردار شهید جاوید الاثر سیداحمد میرزا صادق نیز در سال 60 در منطقه سر پل ذهاب به درجه رفیع شهادت رسید و روح ملکوتی‌اش به آسمان پرکشیده شد.