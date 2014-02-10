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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۲

حجت الاسلام لطفی:

تجهیز امکانات هواشناسی در مناطق مختلف استان ایلام ضروری است

تجهیز امکانات هواشناسی در مناطق مختلف استان ایلام ضروری است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: تجهیز و بروز رسانی امکانات هواشناسی در مناطق مختلف استان ایلام ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح یکشنبه در نشست با مدیران هواشناسی با اشاره به ضرورت خدمت رسانی گسترده به مردم گفت: مسئولین می بایست در برابر تعهداتشان کوشا و پرتلاش ظاهر شوند.

حجت الاسلام لطفی وظیفه هواشناسی را مهم دانست و افزود: پیش بینی دقیق هواشناسی از رسالت های مهم این اداره کل است.

وی اضافه کرد: سازمان هواشناسی در ابعاد مختلف برای مردم خدمت می کند و یک سازمان خدمتگذار است و می بایست پیش بینی ها دقیق باشد.

امام جمعه ایلام بر ضرورت تجهیز و بروز رسانی امکانات هواشناسی در مناطق مختلف استان تاکید کرد.

حجت الاسلام لطفی در نشست با مدیران اداره کل زندان ها و اقدامات تربیتی استان خواستار اجرای برنامه های فرهنگی وتربیتی با حضور روحانیون در زندان ها شد و گفت: انسانهای شرور جز با برخورد قاطع با آنها هیچ راه دیگری باقی نمی ماند و این افراد باعث ناامنی خواهند شد.
 

کد مطلب 2233330

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