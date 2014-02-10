«12 سال یک برده» جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را هم برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نویسندگان فیلم «12 سال یک برده» برنده جایزه بیست و ششمین انجمن فیلمنامه نویسان آمریکا شدند.

«12 سال یک برده» بر پایه کتاب خاطرات سولومون نورتاپ در سال 1853 نوشته شده است. نورتاپ این افتخار را بعد از مرگ با جان ریدلی فیلمنامه نویس سهیم می شود. در این فیلم درام که توسط استیو مک کوئین کارگردانی شده است، چیوتل اجیوفور نقش نورتاپ را بازی می کند و بازیگران دیگری همچون لوپیتا نیونگ او، مایکل فاسبندر و برد پیت نیز در آن نقش آفرینی می کنند.

جایزه فیلمنامه نویسان که در سال 1988 تاسیس شده است، به فیلمنامه نویسان و نویسندگان اصلی آثار به صورت مشترک جایزه می دهد. این آثار اقتباسی توسط یک کمیته سی و سه نفره به عنوان بهترین و موفق ترین اقتباسی نویسان سال معرفی می شوند.

برندگان موفق شدند چهار فینالیست دیگر را که از میان هشتاد و شش نامزد فیلم اقتباسی انتخاب شده بودند، پشت سر بگذارند و جایزه شان را دریافت کنند.

لیست فینالیست ها از این قرار بود: «12 سال یک برده» نویسنده سولومون نورتاپ و فیلمنامه نویس جان ریدلی؛ «کاپیتان فیلیپس» بر مبنای کتابی از ریچارد فیلیپس و اسفان تالتی با عنوان «وظیفه یک کاپیتان: دزدان دریایی سومالیایی، نیروهای ویژه نظامی و روزهای خطرناک در دریا» و فیلمنامه نویس بیلی ری؛ «فیلومینا» برمبنای رمانی از مارتین سیکسمیت با عنوان «"کودک از دست رفته فیلومینا لی» و فیلمنامه نویسان استیو کوگان و جف پوپ؛ «حالای خارق العاده» بر مبنای رمانی از تیم تارپ و فیلمنامه نویسان اسکات نوستادتر و مایکل اچ وبر؛ و «آنچه میسی می دانست» برمبنای رمانی از هنری جیمز و فیلمنامه نویسان کرول کارترایت و نانسی دوین.

از برندگان قبلی این جایزه می توان به فیلمنامه نویسان و نویسندگان «آرگو» در سال 2013، «نوادگان» در سال 2012 و «شبکه اجتماعی» در سال 2011 اشاره کرد.

کمیته انتخاب نامزدهای این جایزه را نائومی فونر فیلمنامه نویس و هاوارد رادمن نایب رییس انجمن نویسندگان آمریکا هدایت می کنند. این کمیته شامل لئونارد مالتین و کنت توران منتقد فیلم؛ جفری فلچر، لارنس کازدان، کلی کوری و استیو زیلیان فیلمنامه نویس؛ مایکل کابون و مایکل اونداتی نویسنده؛ آلبرت برگر، گیل آن هورد و مایک مداووی تهیه کننده بوده است.

در مراسم امسال این جوایز، هلن میرن و تیلور هکفورد نیز به عنوان مهمانان افتخاری حضور داشتند.