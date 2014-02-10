خستگی بازیکنان اجازه استفاده از ضدحملات را به ما نداد/ صعود به لیگ برتر هدف مس رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مکوندی یکشنبه شب در کنفرانس خبری پس از بازی تیمش برابر مس رفسنجان، اظهار داشت: بازی خوبی را امروز شاهد بودیم و ما با دو هدف وارد زمین شدیم یکی اینکه قصد بستن بازی را داشتیم و در عین حال به فکر استفاده از ضدحملات بودیم.

وی بیان داشت: روی بستن بازی و گرفتن نبض بازی موفق و عالی بودیم و به هدف خود رسیدیم ولی روی ضدحملات خوب نبودیم که می توان دلیل آن را خستگی بازیکنان به دلیل اینکه شب قبل به رفسنجان رسیدند بیان کرد.

مکوندی با اشاره به اینکه تیمش نتوانست از ضدحملات به خوبی استفاده کند، تصریح کرد: تیم مس رفسنجان نیز بازی خوب و روانی را انجام داد و موقعیتهای خوبی را نیز خلق کرد که نتوانست از آنها استفاده کند.

مکوندی درباره داوری این دیدار نیز عنوان داشت: داور نیز مانند بازیکنان و مربی ممکن است اشتباه کند ولی در مجموع بازی صحنه خاصی نداشت در دو صحنه ای نیز که توپ به دست بازیکن ما و مس خورد نیز فکر می کنم با توجه به نزدیکی توپ به دست بازیکنان، داور تصمیم درستی گرفت.

سرمربی نفت مسجد سلیمان در پاسخ به این سوال که چقدر به صعود به لیگ برتر فکر می کنید، تصریح کرد: همه تیمهای لیگ یک به صعود به لیگ برتر فکر می کنند و ما هم تمام تلاشمان را نیز در این رابطه به کار می بندیم.

تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ دسته اول عصر دیروز در ورزشگاه تختی به تساوی صفر صفر مقابل نفت مسجد سلیمان متوقف شد.

