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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۰

تمهیدات اورژانس تهران برای راهپیمایی 22 بهمن/ بکارگیری 45 آمبولانس

تمهیدات اورژانس تهران برای راهپیمایی 22 بهمن/ بکارگیری 45 آمبولانس

سخنگوی اورژانس تهران تمهیدات پوشش امدادی مراسم 22 بهمن در پایتخت را تشریح کرد.

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور پوشش امدادی مراسم بزرگ 22 بهمن یک فروند بالگرد، چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس، 45 دستگاه آمبولانس، 8 دستگاه موتور آمبولانس و 4 دستگاه خودرو فرماندهی در مسیرهای راهپیمایی مستقر می شوند. ضمن اینکه 150 پزشک، پرستار و تکنسین در طرح ویژه مراسم راهپیمایی حضور دارند.

وی ادامه داد: اتوبوس آمبولانس ها شب قبل از مراسم و آمبولانس ها از ساعت 5 صبح روز 22 بهمن در محل های تعیین شده مستقر و به راهپیمایان خدمات امدادی ارائه می کنند.

به گفته سخنگوی اورژانس تهران آمبولانس های امدادی در طول مسیر راهپیمایی شهروندان را همراهی می کنند.

 

کد مطلب 2233343

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