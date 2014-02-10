تمهیدات اورژانس تهران برای راهپیمایی 22 بهمن/ بکارگیری 45 آمبولانس

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور پوشش امدادی مراسم بزرگ 22 بهمن یک فروند بالگرد، چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس، 45 دستگاه آمبولانس، 8 دستگاه موتور آمبولانس و 4 دستگاه خودرو فرماندهی در مسیرهای راهپیمایی مستقر می شوند. ضمن اینکه 150 پزشک، پرستار و تکنسین در طرح ویژه مراسم راهپیمایی حضور دارند.

وی ادامه داد: اتوبوس آمبولانس ها شب قبل از مراسم و آمبولانس ها از ساعت 5 صبح روز 22 بهمن در محل های تعیین شده مستقر و به راهپیمایان خدمات امدادی ارائه می کنند.

به گفته سخنگوی اورژانس تهران آمبولانس های امدادی در طول مسیر راهپیمایی شهروندان را همراهی می کنند.