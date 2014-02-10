بازیکنان مس رفسنجان مصمم به شکستن طلسم تساویها هستند/ ناز بازیکن را نمی کشم

به گزارش خبرنگار مهر، وینگو بگوویچ یکشنبه شب در کنفرانس خبری پس از بازی مس رفسنجان و نفت مسجد سلیمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم حریف 9 نفره کار دفاعی انجام می داد و همین، گلزنی به این تیم را سخت می کرد اما با این وجود تیم ما موقعیتهای خوبی را خلق کرد اما نتوانست از آنها بهره ببرد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ششمین تساوی متوالی مس در این بازی، این تساویها تا کی ادامه دارد، گفت: می دانم این تساویها می تواند در ادامه بازیها برای مس رفسنجان تأثیرگذار باشد ولی بازیکنان مصمم هستند که در بازیهای آینده به گل رسیده و طلسم تساویها را بشکنند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه نارنجی پوشان رفسنجان در آینده بتوانند طلسم تساویهای خود را بشکنند، در مورد جذب بازیکنان ابتدای فصل و بازیکنان بومی، عنوان داشت: بازیکنان بومی و غیر بومی را تحسین می کنم و تمام تلاشم این است که بهترین ها را بازی دهم اما متاسفانه مشکل تیم ما گلزنی است.

بگوویچ تصریح کرد: تمام تلاشم این است که جوانان این شهر کمک کنم تا پیشرفت کنند و در هر جایی که کار کرده ام آنقدر به بازیکن نزدیک نشده ام و رابطه مربی و بازیکن را حفظ کرده ام.

سرمربی مس رفسنجان افزود: مربی حرفه ای هستم و مربی نیستم که ناز بازیکن را بکشم و رابطه من و بازیکنان رابطه پدر و پسر است و باید جایگاه پدر و پسر تفاوت داشته باشد.

تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ دسته اول عصر امروز در ورزشگاه تختی به تساوی صفر صفر مقابل نفت مسجد سلیمان متوقف شد.

با این تساوی که ششمین تساوی متوالی نارنجی پوشان رفسنجانی است، این تیم با 21 امتیاز در رده هشتم جدول گروه ب قرار گرفت.

