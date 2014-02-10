منطقه دفاع هوایی و کره شمالی محور مذاکرات کری در سفر به پکن و سئول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به سفر جان کری به چین، کره جنوبی، اندونزی و امارات متحده عربی از روز پنج‌شنبه اعلام کرد این پنجمین سفر وزیر خارجه به آسیا از زمان تصدی پست وزارت خارجه در سال گذشته تاکنون است.



انتظار می رود که کری در این سفر با مقامات چهار کشور درباره روابط دوجانبه، مسائل منطقه و موضوعات جهانی گفتگو کند.



بر این اساس کری در سفر به چین با مقامات ارشد چینی درباره ایجاد منطقه دفاع هوایی جدید چین که باعث تنش در روابط توکیو و پکن شده است و نیز برنامه هسته ای کره شمالی گفتگو می کند.



منطقه دفاع هوایی چین شامل حریم هوایی جزایر مورد مناقشه این کشور با ژاپن می شود و بنا بر اعلام وزارت دفاع چین، هواپیماهایی که وارد حریم هوایی این منطقه شوند یا باید از مقررات چین تبعیت کنند یا با اقدامات دفاعی اضطراری چین روبرو شوند.



در این طرح چین از هواپیماهایی که وارد این منطقه می شوند خواسته تا برنامه پرواز خود را ارائه دهند و یک کانال ارتباطی دو طرفه ایجاد کنند و به موقع به سوالات چین پاسخ صحیح دهند.



در همین حال شینزو آبه نخست وزیر ژاپن ضمن انتقاد از تصمیم پکن برای ایجاد منطقه دفاع هوایی این کشور اعلام کرده است که این تصمیم آزادی پرواز را از کشورها می گیرد و بر برچیده شدن این منطقه دفاع هوایی تاکید کرده است.