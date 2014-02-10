حجت الاسلام علی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر تاریخ اسلام را مرور کنیم خواهیم دید زمانی که پیامبر اکرم (ص) فعالیتهای خود را برای تبلیغ دین اسلام آغاز کرد، مشرکین به اشکال مختلف اقدام به تهدید او کردند.
وی گفت: با اشاره به این واقعیت تاریخی اسلام میخواهم این مطلب را بیان کنم که حربههای دشمن برای ما پیروان مکتب آن پیامبر اعظم (ص) شناخته شده است.
مسئول نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه اصفهان با بیان اینکه ملت ما امتحان خود را در دوران 35 سالی که از عمر با برکت انقلاب اسلامی گذشته پس دادهاند، تصریح کرد: عیار مقاومت ملت ایران برای دشمنان مشخص شده است.
وی ادامه داد: اگر امروزه سران آمریکایی علیه ملت ایران اقدام به تهدید، ترور یا محاصره اقتصادی میکنند باید گفت که این اولین بار و آخرین بار نیست که اینگونه اقدامات غیر حقوق بشری و غیرقانونی را علیه ملت همیشه در صحنه ما انجام می دهند.
تقوی با بیان اینکه برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان یک نوع برند در جهت رشد و تعالی کشور است، یادآور شد: برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان تنها یک نوع بهانه برای غربیها است، که از رشد و شکوفایی انقلاب اسلامی ایران در بین ملتهای جهان جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: هرچه قدر جبهه استکبار دست به ترور و خشونت علیه ملت ما می زند بیشتر ماهیت خود را مشخص خواهد کرد.
مسئول نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه اصفهان بیان داشت: اگر امروزه جنایتهای وحشیانهای توسط گروههای (سلفی و تکفیری) مورد حمایت جبهه غربی- عربی در سوریه انجام میشود، این مطلب خود نمونه دیگری از ماهیت جبهه استکبار است که هم اکنون جهانیان شاهد آن هستند.
وی با بیان اینکه رکن اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ولی فقیه است، اذعان داشت: امسال مردم باشکوهتر از سالیان گذشته در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهند کرد و به اظهارات اخیر سران آمریکایی علیه کشورمان پاسخ خواهند داد.
تقوی با بیان اینکه ملت ما از همان ابتدای انقلاب اسلامی با گفتن آری پشتیبان ولایتفقیه بودهاند، ادامه داد: شرکت امسال دانشجویان دانشگاه اصفهان در راهپیمایی 13 آبان در طول تاریخ بیسابقه بود.
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