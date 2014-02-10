فراخوان مسابقه روایتگری از تبار زینب (س) اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر موسسه نشر فرهنگ شهادت با اعلام این خبر افزود: این مسابقه در راستای آشناسازی نوجوانان و جوانان با سیره شهدا و ایجاد انس و الفت با شهیدان و همچنین الگو گیری درمدل دفاع از دین از حضرت زینب كبری (س) برنامه ریزی شده است.

زهرا اسدی با اشاره به شخصیت حضرت زینب (س) به عنوان مبلغ پیام عاشورا که با انجام رسالت خود در دفاع از جبهه حق و بیان اهداف و عملکرد جبهه باطل پیامی جاودانه را برای جهان به یادگار گذاشت.

اسدی گفت: طرح از تبار زینب (س) علاوه بر الگو سازی و هویت بخشی برای نوجوانان با رجوع به زندگی شهدا مدلی جدید از روایتگری را به نمایش می گذارد که در آن دانش آموزان ، ایثار ، گذشت ، شجاعت و ایمان راسخ جوانان فدایی کشور اسلامی را روایت می کنند.

دبیر سمن برتر کشور اظهار داشت: پس از اعلام فراخوان این مسابقه به دبیرستانهای شیراز تا کنون قریب به 250 نفر دانش آموز اعلام آمادگی جهت حضور در این مسابقه کرده اند که جزوه و سی دی آموزشی روایتگری و همچنین به همت موسسه نورالهادی (ع) نیز کتب شهدای استان نیز با تخفیف ویژه در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

اسدی تصریح کرد: در مرحله اول دانش آموزان پس از مطالعه کتب و کسب مهارت لازم با رجوع به موسسه مورد داوری قرار می گیرند و 40 نفر برگزیده جهت شرکت در مرحله بعدی انتخاب می شوند .

وی ادامه داد: در مرحله آخر نیز 5 دانش آموز راوی برتر در روز میلاد حضرت زینب (س) و درهمایش از تبار زینب (س) به ارائه روایتگری می پردازند .

دبیر موسسه نشر فرهنگ شهادت اضافه کرد: جایزه سه نفر برتر این مسابقه به ترتیب یک دستگاه تبلت ، یک دستگاه گوشی موبایل و کمک هزینه سفر مشهد مقدس است و بقیه نفرات نیز کارت هدیه ، سفر به مناطق جنوب و دیگر هدایای ارزنده دریافت می کنند.

برگزاری مراسم شبی با قرآن در آباده

باهمکاری مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آباده هیئت امنا و پایگاه مقاومت مسجدامام سجاد(ع)،مراسم شبی با قرآن درمحل مسجد امام سجاد(ع) برگزار شد.

دراین مراسم که بااستقبال دانش آموزان مدارس قرآنی،فرهنگیان ودیگراقشارمردم مواجه شد، دانش آموزان به اجرای مراسم مختلف قرآنی پرداختند که از دانش آموزان برترقرآنی دررشته های حفظ،قرائت، مفاهیم واذان بااهدای هدایاولوح سپاس تقدیر و تشکر به عمل آمد.

حضورقاری بین المللی دکترمسعودنیک دستی از استان اصفهان وقرائت آیاتی چندازکلام الله مجید زینت بخش مراسم بود.به گفته عباس نیا کارشناس اقامه نمازو قرآن مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آباده، دو مراسم دیگر شبی با قرآن با همکاری مدیریت آموزش وپرورش شهرستان آباده واداره اوقاف وامورخیریه درتاریخ 30 بهمن92 باحضورحامد شاکرنژاد ازمشهدمقدس درمحل تکیه مرکزی آباده و5اسفند 92باحضورمحمودشحات انورقاری سرشناس مصری درمحل هیات حضرت ابوالفضل(ع)برگزارخواهد شد.