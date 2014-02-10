مانور تیم بهداشت و درمان اضطراری هلال احمر خوزستان برگزار شد

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مانور که به مدت سه روز و به مناسبت دهه فجر در روستای «جااردو» الوار گرمسیری از توابع شهرستان اندیمشک برگزار شد که از مناطق محروم استان به حساب می آید و هدف از برگزاری این مانورها در مناطق محروم ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به این مناطق است.



وی در خصوص اهداف برگزاری این گونه مانورها افزود: سنجش میزان آمادگی تیمهای هلال احمر در مواقع بحرانی، افزایش هماهنگی، سازماندهی گروهی و آمادگی جمعیت هلال احمر در مقابله با حوادث و سوانح احتمالی و تقویت روحیه بشردوستانه از اهداف برگزاری این مانورها است.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان اظهار کرد: در این مانور سه روزه یک کادر پزشکی متخصص شامل 12 پزشک متخصص استان، همچنین چهار پزشک عمومی، ماما، پرستار و 30 نفر امدادگر و پرسنل جمعیت هلال احمر با ارایه خدمات داروخانه ای، بیمارستانهای اتوبوسی سیار و صحرایی و بخش زایمان به طور سیار ورایگان در منطقه خدمت رسانی می کنند.



مدیرعامل هلال احمر استان، ویزیت و توزیع رایگان دارو، ارایه خدمات تخصصی ویژه اطفال، مامایی، باروری و مراقبتهای دوران بارداری و مشاوره در امور بهداشتی و تغذیه و همچنین ارایه بسته های بهداشتی به خانواده های آسیب پذیر را از دیگر موارد ارایه شده در این مانور عنوان کرد.

