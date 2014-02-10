تمدید دفترچه درمانی احمد عزیزی در بلاتکلیفی/ رنج شاعر انقلاب در آی سی یو

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عزیزی شاعر چیره دست انقلاب اسلامی است. مرد شیرین سخنی که با آثار اثرگذار و با لحن خاص خودش از شرجی آواز گرفته تا کفشهای مکاشفه به ابعاد شاعرانه انقلاب و مذهب تشیع بال و پر داده است.

احمد عزیزی در چهارم دی ماه ۱۳۳۷ در سرپل ذهاب کرمانشاه به دنیا آمد. او در کودکی با عشایر سیاه چادرنشین حشر و نشر فراوان داشت و قبل از رفتن به دبستان، خواندن و نوشتن را بدون داشتن معلم و تنها از روی کنجکاوی و تأمل و دقت به نوشته‌های روی تابلوها و اسامی خیابانها و... به خوبی فرا گرفت.

وی قبل از پیروزی انقلاب به دعوت شمس آل احمد به تهران رفت و دیداری نیز با مرتضی مطهری داشت. وی با آغاز جنگ به همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و برای مدتی ساکن شهرستان نور شد سپس در تهران اقامت گزید و به همکاری با روزنامه جمهوری اسلامی پرداخت.

اما احمد از پانزدهم اسفندماه ۱۳۸۶ بعلت کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی در بخش آی سی یو بیمارستان امام رضا کرمانشاه تا کنون بستری است.

همه چیز برای شاعر در سکوت رقم خورد، او 6 سال است که روی تخت بیمارستان و با چهره ای رنجور و بیمار فقط با نگاهی بلند به سقف کوتاه اتاق آی سی یو خیره شده است.

احمد عزیزی برای دست و پنجه نرم کردن با بیماری به گرمای حضور کسانی نیاز داشت که او را فراموش نکنند. از مسئولین استانی گرفته تا هنرمندان و شاعرانی که همگی نام احمد را با شعرهای ناب علوی و فاطمی می شناسند.

این گرمای حضور در مهر ماه سال 90 با طنین صدای قدم های رهبر انقلاب در سالن آی سی یو بیمارستان امام رضا به اوج خود رسید.

آنجا که احمد بعد از 4 سال از ته دل خندید و اشک ریخت و دست رهبر انقلاب روی شانه های احمد نشست.

رهبر معظم انقلاب بر تسریع در مداوای احمد تأکید کرده و فرمودند که شرایط درمان او تسهیل شود.

با برعهده گرفتن مخارج درمان احمد عزیزی و هزینه بیمه او توسط صدا و سیما فقط رنج بیماری برای احمد عزیزی باقی ماند تا اینکه خواهر احمد عزیزی از عدم تمدید دفترچه درمانی او از اردیبهشت ماه امسال خبر داد.

خبر مرتفع شدن مشکل درمان احمد عزیزی

خبر عدم تمدید بیمه درمانی احمد عزیزی در حالی بود که رئیس سازمان بسیج رسانه های کشور بعنوان نماینده صداسیما در پیگیری وضعیت درمان احمد عزیزی، از مرتفع شدن این مشکل خبر داد و گفت: مشکلی در تداوم درمان احمد عزیزی وجود نداشته است و تنها بالا بودن تعرفه ها دغدغه خانواده ایشان بود که با پیگیری های انجام شده مرتفع شده است.

محمود عاطفی اظهار داشت: مشکلی در تمدید دفترچه بیمه احمد عزیزی وجو نداشته است و تنها گلایه خانواده این شاعر اهل بیت (ع) در خصوص تعرفه بالای داروهای احمد است.

عاطفی گفت: هیچوقت مشکلی در تداوم درمان احمد عزیزی وجود نداشته و ما کاملا در جریان روند درمان این بزرگوار هستیم و کاملا پیگیر خواهیم بود.

وی اضافه کرد: صدا و سیما و شخص آقای ضرغامی پیگیر وضعیت درمان و بیمه آقای عزیزی بوده و هستند و حتی اعلام می کنم که اگر لازم باشد هیچ مانعی برای اعزام احمد به خارج از کشور نداریم.

وی پیگیری درمان احمد عزیزی را خواست و دغدغه مقام معظم رهبری خواند و تصریح کرد: اوضاع جسمی احمد در وضعیت خوبی است و امیدوارم این شاعر اهل بیت (ع) هرچه سریع تر به سلامت کامل خود دست یابد.

اما واقعیت این است که پس از گذشت 9 ماه همچنان دفترچه بیمه احمد عزیزی تمدید نشده و با مشکل مواجه است.

زینب عزیزی: هنوز دفترچه احمد تمدید نشده است

خواهر احمد عزیزی شاعر انقلابی کرمانشاه گفت: از 27 اردیبهشت امسال بیمه درمانی این شاعر آئینی قطع و از آن تاریخ تاکنون که حدود 9 ماه می شود هزینه های درمان وی به صورت شخصی و آزاد پرداخت می شود.

زینب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: علت قطع بیمه درمانی احمد را نمی دانم و از خرداد ماه که رایزنی های ما برای تمدید آن آغاز شد متاسفانه تاکنون که 9 ماه می گذرد به جایی نرسیده است.

وی با بیان اینکه هزینه های درمانی احمد کمر شکن است، افزود: طی این مدت 9 ماهه مبالغ بسیار زیادی را برای درمان برادرم پرداخت کرده ایم و این خارج از توان ماست.

عزیزی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه یک آمپول ضد اسپاسم چیزی در حدود سه میلیون تومان هزینه دارد و عدم توانایی در پرداخت هزینه این آمپول باعث کرختی انگشت احمد و خشک شدنش شده است.

خواهر شاعر انقلابی کرمانشاه، یادآور شد: چندی پیش نیز احمد دچار بیماری شدیدی شد و ورود یک میکروب قوی به بدن او باعث شد وی دو هفته سخت را بگذراند ولی هم اکنون بهتر از قبل شده است.

عزیزی با بیان اینکه از مسئولین انتظار دارد تا هرچه سریعتر نسبت به تمدید بیمه درمانی احمد عزیزی اقدام کنند، گفت: بیمه احمد زیر نظر صدا و سیما است و در حالی که آن ها هزینه درمان وی را تا پایان سال تقبل کرده بودند اما این قول تا اواخر اردیبهشت عملی نشد.

وی همچنین از مردم خواست تا برای بهبود و سلامتی احمد عزیزی دعا کنند.

در حال رایزنی برای رفع مشکل هستیم/ قول صدا و سیما تا آخر سال بود

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از طرق مختلف در حال رایزنی با مسئولین مرتبط کشور برای تمدید دفترچه درمانی احمد عزیزی هستیم.

صلاح الدین قره تپه گفت: معاونت مربوطه در صدا و سیما هزینه های درمانی و بیمه احمد عزیزی را تا چند ماه پیش تقبل کرده بود اما از آن به بعد تا به حال اقدام به تمدید دفترچه درمانی نکرده است.

وی گفت: پیگیری ها همچنان برای تمدید دفترچه وی ادامه دارد. صدا و سیما قول تقبل هزینه بیمه احمد را تا پایان سال داده است اما ظاهرا واحد مربوطه این هزینه ها را خارج از توان خود اعلام کرده است.

قره تپه گفت: این موضوع حقیقتا دردناک است که شاعر انقلاب و اهل بیت (ع) در بستر بیماری باشد و تمدید دفترچه او با مشکلی اینچنینی مواجه شود و 9 ماه تمام هزینه های درمانی او آزاد پرداخت شود.

وی تمدید این دفترچه را از اختیارات مسئولین کشوری دانست و عنوان کرد: مسئولین استان کرمانشاه برای تمدید دفترچه احمد عزیزی رایزنی کرده اند که امیدواریم بتوانیم این موضوع را تا پیش از پایان سال محقق کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید باورکردنی نباشد اما احمد عزیزی در آی سی یو است و فعلا همه تلاش ها برای تمدید دفترچه درمانی او که خواستی نه چندان سخت و دشوار است بی نتیجه مانده است.

حقیقتا مخابره کردن چنین گزارش هایی دردناک است اما باید از مسئولان فرهنگی کشور سوال کرد بیمه شدن شخصی مثل احمد عزیزی و تمدید دفترچه درمانی او آنقدر سخت و دشوار است که علی رغم رسانه ای شدن همچنان بر روی زمین بماند؟

