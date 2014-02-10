حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران و کارمندان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال اخیر براساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون اجرایی شده است.
2 برابر حداقل حقوق و حداکثر 3 برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.
برهمین اساس، مصوبه شورای عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار مشخص است. با توجه به حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومان تومانی سالجاری، حداقل عیدی پایان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل 974 هزار و 250 تومان و و حداکثر 1 میلیون و 461 هزار و 375 تومان خواهد بود.
جدول 8 ساله عیدی مشمولان قانون کار (طبق دستمزد مصوب شورای عالی کار)
|حداکثر عیدی به تومان
|حداقل عیدی به تومان
|حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار(تومان)
|سال
|450000
|300000
|150000
|85
|549000
|366000
|183000
|86
|658800
|439200
|219600
|87
|790560
|527040
|263520
|88
|909000
|606000
|303000
|89
|999900
|666600
|330300
|90
|1169100
|779400
|389700
|91
|1461375
|974250
|487125
|92
عیدی 503 هزار تومانی کارمندان
در همین حال، میزان عیدی پایان سال همه کارمندان دولت در جلسه هیات دولت که عصریکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، 503 هزار تومان تعیین شد.
مبلغ پاداش پایان سال 91 کارمندان 402 هزار و 500 تومان بود.
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