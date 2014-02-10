حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران و کارمندان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال اخیر براساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون اجرایی شده است.

2 برابر حداقل حقوق و حداکثر 3 برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.

برهمین اساس، مصوبه شورای عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار مشخص است. با توجه به حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومان تومانی سال‌جاری، حداقل عیدی پایان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل 974 هزار و 250 تومان و و حداکثر 1 میلیون و 461 هزار و 375 تومان خواهد بود.

جدول 8 ساله عیدی مشمولان قانون کار (طبق دستمزد مصوب شورای عالی کار)

حداکثر عیدی به تومان حداقل عیدی به تومان حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار(تومان) سال 450000 300000 150000 85 549000 366000 183000 86 658800 439200 219600 87 790560 527040 263520 88 909000 606000 303000 89 999900 666600 330300 90 1169100 779400 389700 91 1461375 974250 487125 92

عیدی 503 هزار تومانی کارمندان

در همین حال، میزان عیدی پایان سال همه کارمندان دولت در جلسه هیات دولت که عصریکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، 503 هزار تومان تعیین شد.



مبلغ پاداش پایان سال 91 کارمندان 402 هزار و 500 تومان بود.