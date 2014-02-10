ارائه تسهیلات جدید روادید برای همسر و فرزندان خارجی بانوان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان وزیر خارجه ایران افزود: این تسهیلات شامل صدور روادید 90 روزه با بهای بسیار نازل برای همسر و فرزندان خارجی زنان ایرانی است.



او هم‌چنین اعلام کرد: در صورت درخواست بانوان ایرانی امکان صدور روادید متعدد یک‌ساله برای همسر و فرزندان آنان به صورت نیم بهاء نیز فراهم آمده است.



قشقاوی افزود: به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دستورالعمل صدور این نوع روادید که اصطلاحا به آن روادید خانواده گفته می‌شود به کلیه نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ شده است.



معاون وزیر خارجه ایران در پایان افزود: در دو سال گذشته وزارت امور خارجه روادید‌های دیگری از جمله روادید سرمایه‌گذاری و روادید درمانی را به عنوان تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران و بیماران با قیمت مناسب راه‌اندازی کرده است.