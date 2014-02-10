شهرستان ورزقان نیازمند دمیدن روح زندگی/ نبض حیات ورزقان در دستان دولت و سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری ورزقان بنا به دستور وزارت کشور و برای تسریع در بازسازی واحدهای مسکونی در هوای سرد اقدام به تحویل رایگان پروانه های ساخت منازل کرد که این امر باعث کاهش مراجعات مردم شهرستان پس از زلزله به شهرداری شد و درآمد شهرداری به این صورت کاهش یافت.

در حال حاضر شهرداری ورزقان برای بازسازی زیرساخت ها نیازمند مساعدت جدی دولت است تا بر اساس آن بتواند اقدامات لازم را برای زیبایی شهرستان و برای جذب سرمایه گذار اقدام کند.

تمام زیر ساخت های شهرستان ورزقان در زمان وقوع زلزله نابود شدند

شهردار شهرستان ورزقان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام زیر ساخت های این شهرستان در زمان وقوع زلزله از بین رفته اند، اظهار داشت: در زمان وقوع زلزله علاوه بر تخریب ساختمان ها، معابر، جدول ها و آسفالت های خیابان ها نیز نابود شده اند.

کامران رحمتی اضافه کرد: در بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان ورزقان ساخت واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارد اما باید پس از ساخت منازل به فکر بازسازی زیر ساخت ها نیز باشیم.

وی با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری ورزقان اشاره کرد و گفت: در زمان بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان ورزقان بنا به دستور وزارت کشور پروانه های ساخت رایگان در اختیار مردم قرار داده شد که این امر باعث کاهش مراجعه افراد پس از زلزله به شهرداری برای اخذ پروانه ساخت منازل شد و این امر عاملی برای کاهش درآمد شهرداری این شهرستان شد.

شهردار شهرستان ورزقان از مدیریت مجموعه مس سونگون ورزقان خواستار شد تا با مساعدت های مالی خود در عمران و آبادانی شهرستان ورزقان شوند.

رحمتی ایجاد امید را در مردم زلزله زده شهرستان ورزقان ضروری دانست و افزود: با توجه به اینکه در زمان زلزله مصیبت سنگینی به مردم این شهرستان وارد شد، آثار روانی منفی را در افراد به جای گذاشت و برای خنثی کردن این امر باید با برگزاری برنامه های شاد و امیدوار کننده تسکین بخش روحیه مردم باشیم.

وی برگزاری برنامه های فرهنگی و آموزش شهروندی، کلنگ زنی و احداث فرهنگسرا و سینمای شهر، احداث استخر و اجرای مراسم های جنگ شادی را از مهم ترین برنامه های شهرداری ورزقان برای نشاط مردم این شهرستان عنوان کرد.

140 میلیارد ریال برای بازسازی زیرساخت های شهرستان ورزقان نیاز است

شهردار شهرستان ورزقان اظهار داشت: برای بازسازی جداول، معابر شهری و آسفالت این شهرستان 140 میلیارد ریال نیاز است که متاسفانه تاکنون تنها 30 میلیارد ریال آن به عنوان بودجه سال 93 شهرداری ورزقان از سوی شرکت مس سونگون تامین شده است.

رحمتی همچنین از همکاری شرکت مس سونگون ورزقان برای ساخت معابر، جداول و آسفالت شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به مذاکرات انجام شده قرار است این شرکت با همکاری شهرداری اقدام به ساخت زیرساخت های این شهرستان کند.

وی اجرای طرح ضربتی پاکسازی نخاله های ساختمانی در خیابان های این شهرستان در زمان وقوع زلزله را از مهم ترین اقدام های خود در نخستین روزهای انتصاب به سمت شهرداری ذکر کرد.

شهردار شهرستان ورزقان از اجرای طرح جامع در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح مورد تاکید استانداری است که سیمای شهر را تا 10 سال آینده مشخص می کند.

رحمتی خاطر نشان کرد: مهم ترین دغدغه شهرستان ورزقان عدم وجود شبکه فاضلاب و بازسازی معابر، جداول و آسفالت خیابان ها است و مردم این شهرستان به علت عدم وجود شبکه، فاضلاب را به خیابان می ریزند.

شهرداری ورزقان برای رسیدن به درآمد پایدار نیازمند جذب سرمایه گذار است

وی بر تامین منابع درآمدزایی پایدار در شهرستان ورزقان تاکید کرد و ابراز داشت: شهرداری ورزقان برای رسیدن به درآمد پایدار باید به دنبال منابع درآمدزایی باشد که تحقق این امر جذب سرمایه گذار در این شهرستان است.

رحمتی افزود: شهرستان ورزقان به علت دارا بودن آب و هوای مساعد، شهر فرهنگی و تاریخی می تواند به قطب گردشگری در استان تبدیل شود.

وی خاطر نشان کرد: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده با سرمایه گذاران قرار است ایجاد فرهنگسرا، هتل، استخر، سینمای شهر و کمپ گردشگری توسط سرمایه گذاران در این شهرستان ایجاد شود و در حال حاضر با عقد تفاهم نامه ها زیر ساخت ها را برای سرمایه گذاری در این شهرستان آماده می کنیم.

1000 میلیارد ریال برای بازسازی زیر ساخت های شهرستان ورزقان از طرف دولت اعتبار ابلاغ شده است

نماینده مردم شهرستان ورزقان در مجلس شورای اسلامی در خصوص بازسازی زیرساخت های این شهرستان که در زمان زلزله از بین رفته اند، اظهار داشت: با توجه به اینکه منازل مسکونی و ساختمان ها در زمان وقوع زلزله سال 91 از بین رفته بودند؛ برای تسریع در بازسازی منازل پروانه های رایگان ساخت توسط شهرداری در اختیار مردم قرار گرفت.

اللهوردی دهقانی ادامه داد: در حال حاضر به علت کاهش درآمدهای شهرداری شهرستان ورزقان از سوی معاونت راهبردی و برنامه ریزی رئیس جمهور یکهزار میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی زیرساخت ها ابلاغ شده است.

وی سرمایه گذاری در بخش گردشگری را مهم ترین منبع درآمد برای شهرداری این شهرستان دانست و افزود: با توجه به اینکه شهرستان ورزقان از پتانسیل قوی گردشگری برخوردار است می تواند منبع درآمدزایی شهرداری ورزقان باشد.

دهقانی از مساعدت شرکت مس سونگون برای بازسازی زیرساخت های این شهرستان خبر داد و افزود: طبق مذاکرات صورت گرفته قرار است شرکت مس سونگون در بازسازی زیرساخت ها به شهرداری این شهرستان همکاری و مساعدت های مورد نیاز را انجام دهد.

وی همچنین در ادامه گفت: در زمان وقوع زلزله بیش از یکصد روستا در محدوده شهرستان ورزقان از بین رفته اند و دولت برای توسعه این روستاها باید مساعدت های ویژه ای در نظر بگیرد.

با توجه به اینکه تمام زیرساخت های شهرستان ورزقان در زمان وقوع زلزله از بین رفته اند، دولت باید برای بازسازی زیرساخت ها مساعدت های ویژه ای را در نظر بگیرد تا بر اساس آن بتوان از پتانسیل ها و ظرفیت های این شهرستان در بخش های مختلف به خصوص بخش گردشگری سرمایه گذاری کرد تا کاهش درآمدهای شهرداری از این طریق جبران شود.

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گزارش از زهرا ناصران