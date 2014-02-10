مسعود ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش هر چه بهتر کیفیت و جذابیت از جمله مواردی است که در قوانین آینده رشته‌های پهلوانی و زورخانه‌ای گنجانده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه داوری‌های سنتی فعلی یکی از مشکلات ورزش‌های باستانی است، تاکید کرد: استفاده از داوری‌ الکترونیکی و کاهش دخالت دستی داوران در برگه‌ها، بسیاری از مشکلات کنونی را برطرف می‌کند.

رئیس کمیته ورزش زورخانه‌ای استان اصفهان در مورد برگزاری ششمین رقابت‌های باستانی دهه مبارک فجر، گفت: این رقابت‌ها در رده‌های سنی نونهالان، خردسالان، نوجوانان، و بزرگسالان برگزار شد که تنها در رده سنی نونهالان و خردسالان، 170 ورزشکار شرکت کردند.

وی ادامه داد: در حالی در استان اصفهان 42 میل‌باز حرفه‌ای وجود دارد که شاید در سایر استان‌های کشور کمتر با این همه ظرفیت ورزشی مواجه شویم.

ملکی با اشاره به اینکه روسای هیئت باستانی استان اصفهان، نسبت به گذشته وظیفه‌ شان سنگین‌تر شده است، تصریح کرد: امیدوارم مدیر کل فعلی ورزش و جوانان استان اصفهان نیز، برخلاف مدیران قبلی، به صورت جدی تری به این رشته ورزشی نگاه کنند.

وی بیان داشت: پنج سال است که هیئت باستانی استان اصفهان به دنبال مکان قابل قبولی برای فعالیت‌های خود ( آن هم در قبال پرداخت اجاره) است اما در عوض برخی از هیئت‌های ورزشی به راحتی از امکانات دولتی استفاده می‌کنند.

